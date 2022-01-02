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引渡回紐約受審 涉殺情夫華女疑懷孕數月

記者牟蘭╱紐約報導
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭╱攝影）
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭╱攝影）

涉殺華裔男子李賈斯汀(Justin Li)的鄧海燕(Haiyan Deng)，去年12月31日晚從新墨西哥州引渡回紐約受審，以謀殺與非法持械等罪被警方移送法辦，後被送往雷克島監獄(Rikers Island)關押，等待3日(周一)過堂；嫌犯曾在被捕時聲稱自己懷孕，她當日被押解時，腹部凸起，但警方尚不能確認該消息是否屬實。

影音來源：記者牟蘭

31歲的鄧海燕因涉嫌去年9月19日晚7時33分左右，在她居住的法拉盛39大道138-35號公寓內，殺害26歲的情夫李賈斯汀；案發後，鄧海燕不知所蹤，她先駕駛死者的轎車逃至費城後，又向一名男性友人借車，案發三天後，在新墨西哥州第40號州際公路被州警拘補。

警方表示，鄧海燕因駕駛的休旅車爆胎，被當地警員發現，後因她在與州警交涉過程中，涉嫌襲警與拒捕等罪，在當地監獄等待檢方處理相關控罪，延遲三個月後，才將她引渡回紐約受審。

鄧海燕於12月31日晚11時30分左右，身穿灰色的外套與長褲，頭戴橘黃色的帽子與醫用口罩從市警109分局走出；當被問及，她是否後悔涉案時，始終低頭一言不發。

因鄧海燕9月在新墨西哥州被捕時，一度向州警宣稱她已懷有「兩個月的身孕」，時隔三個月，她的腹部明顯隆起，疑似證實她懷孕的傳聞；但知情人士表示，當天的審訊並未涉及相關話題，尚不能確認她是否懷孕。

根據警方消息，鄧海燕暫定於3日過堂，將面臨謀殺、非法持械、非法持有盜竊物、攻擊、刑事毀壞與騷擾罪名，尚不能確定她具體的過堂時間。

據悉，鄧海燕曾在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，她與死者已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚；知情人士稱，李賈斯汀曾與鄧海燕因分手費問題發生摩擦，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。

涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械...
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭╱攝影）

新墨西哥州 法拉盛 監獄

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