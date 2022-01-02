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西維爾宣示就職市警局長 促警民合作打擊犯罪

記者顏潔恩╱紐約報導
西維爾成紐約史上首個女性市警局長。(美聯社)
西維爾成紐約史上首個女性市警局長。(美聯社)

長島納蘇郡警局總警探(Chief of Detectives)西維爾(Keechant Sewell)，1日宣誓就職，成為紐約史上首任女性市警局長；她隨後在推特上發布影片，強調建立緊密警民關係的重要性，呼籲紐約客與警共進，協助打擊社區犯罪。

「今天我們將開啟紐約市警法的新篇章，並呼籲市民加入行列，協助將犯罪逐出社區」，西維爾在影片中表示，市警都希望能維護社區治安，但在與民眾配合的情況下才能更高效完成工作；歡迎民眾針對公共安全議題，提出新鮮或大膽的點子，「就從今天開始。」

然而紐約市2021年暴力犯罪有所增加，其中謀殺案上升3%、槍擊案2%，全年共發生485起謀殺案，是近十年來最高值，西維爾想要維護社區治安，恐怕是項艱鉅的任務；不管前景如何，西維爾表示很榮幸開啟在紐約的工作，已準備就緒，將會對社區的治安投入精力和關注，她任命曾是哈林區市警局長的卡班(Edward Caban)擔任第一副局長，與她並肩作戰。

西維爾和市長亞當斯(Eric Adams)在打擊槍枝暴力犯罪上均表示積極的態度，西維爾說，他們有意推出禁槍政策，建立反槍枝單位，「我們想推行各種可以阻止城市暴力問題的措施」。

在皇后區出生長大的49歲西維爾是市警總局第45任局長，也是史上第三名任職的非洲裔，擁有25年從警經驗；去年在長島納蘇郡警局升職總警探，在與亞當斯及其團隊面試中脫穎而出，獲讚是擁有卓越經歷和情商的打擊犯罪的鬥士。

西維爾1月1日宣誓就職。(取自推特)
西維爾1月1日宣誓就職。(取自推特)

暴力犯罪 長島 亞當斯

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