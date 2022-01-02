防疫資源分配 華人聚集地未列優先名單

法拉盛、貝賽與森林小丘等華人聚集地尚不在市府畫分的31個優先分配資源社區中；圖為法拉盛等待檢測的民眾。(本報檔案照)

一封外洩的市衛生局內部信件中稱，當局根據各區不同族裔分配防疫資源，而市府畫分的31個優先資源社區中，並不包含法拉盛 、貝賽與森林小丘等華人聚集地；多名民選官員對市府的資源分配不滿，批評前市長「疫情 政治化」。

選區包括史泰登島南岸(South Shore)的市議員博萊利(Joe Borelli)辦公室，日前致信市衛生局，指出當地民眾等待檢測 新冠時間過長，要求市府增加檢測點；但市衛生局的回信稱，當局根據「市族裔包容及平等工作小組」(Racial Inclusion and Equity Task Force)畫分的社區優先分配資源。

根據「紐約郵報」報導，「市族裔包容及平等工作小組」根據全市不同社區的「健康狀況」、「生活條件」、「社會平等」、「人口比例」以及「受疫情影響程度」，畫分31個「服務不足」的社區優先獲得相關資源；但具體畫分方法並不明晰。

史泰登島南岸的居民以白人與中產為主，雖然當地的疫情連日飆升，但市府的檢測中心均設在北岸；博萊利對此表示，「很明顯，我們居民的族裔不在優先名單中」。

對於新冠檢測點較少的皇后區，優先獲得資源的社區包括郵遞編號為11368的艾姆赫斯特與可樂娜、郵遞編號11369的傑克森高地以及郵遞編號為11435的布萊伍德(Briarwood)等社區，華人聚集的法拉盛市中心、貝賽、森林小丘、小頸與雷哥公園等均不在此列。

皇后區第30選區市議員霍頓(Robert Holden)批評上屆市府將「疫情政治化」，指責白思豪(Bill de Blasio)忽視沒有投他票的中產階級，該選區小商家成為市府「提款機」，要求市府立即增加檢測中心與居家自測包。

第20選區市議員黃敏儀辦公室表示，政府首批分配的居家檢測包與KN95口罩等數量有限，市測試與追蹤小組(TRIE)將相關資源分配給社區的非營利機構，再由這些機構分給所需的民眾，目前不接受電話預訂與直接領取；雖然法拉盛不在市府優先分配防疫資源的名單中，但辦公室已與TRIE多次溝通，計畫近期在當地新檢測中心，爭取更多居家檢測包，呼籲符合申請資格的非營利組織按流程申請，為當地民眾爭取更多資源。