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中國元素 再登時報廣場跨年演出 河南省展現城市活力

記者張心╱紐約報導
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。左為黃屏。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。左為黃屏。（記者張心╱攝影）

中國元素連續第十年登上時報廣場的跨年慶典，此次河南省受邀成為中國文化代表，12月31日晚由中美表演藝術家帶來了少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等現場節目，並於時報廣場水晶球下方大屏幕滾動播放河南宣傳片，展示了鄭州、洛陽、開封等河南代表城市的現代活力與歷史沉澱。

中國駐紐約總領事黃屏表示，全世界人民在疫情期間展現出的勇氣、團結、決心和韌性，將成為大家共同戰勝挑戰、創造光明未來的力量源泉，「歡迎觀眾在疫情結束後前往中國，前往河南，感受壯美的風光、豐富的文化。」黃屏用英文和中文祝福民眾新年快樂，收穫現場陣陣掌聲。

河南省人民政府外事辦公室主任梁杰一通過視頻發表致詞，表示河南歷史文化悠久，是華夏歷史文明之源，新時代的河南也是中國改革開放的成功縮影，「熱情好客的河南人民誠邀大家來觀光旅遊及投資興業。」

紐約州長霍楚、紐約市長白思豪、國會議員孟昭文也分別發來賀信，贊歎獨具河南文化特色的太極拳和少林功夫藝術，期待此次表演使全球觀眾更加了解河南，也感謝美中友好協會和所有為呈現此精彩活動而做出努力的主辦和協辦單位。

州長辦公室亞裔事務主任范小江、市長傳媒和娛樂辦公室主任Anne De Castillo、美中友好協會會長張錦平、時報廣場聯盟主席Tom Harris、中國駐紐約旅遊辦事處副主任魯凱麟、美東河南同鄉會會長王繼成等也出席了現場活動。

河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心／攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。左為黃屏。...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。左為黃屏。（記者張心／攝影）
黃屏為時報廣場主辦方贈送河南洛陽特產牡丹瓷。（記者張心╱攝影）
黃屏為時報廣場主辦方贈送河南洛陽特產牡丹瓷。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心／攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心╱攝影）
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心...
河南省受邀成為中國文化代表，31日晚在時報廣場進行了河南傳統文化表演。（記者張心／攝影）

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