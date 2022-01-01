曾為無證移民 卡斯特羅將任移民事務主任

卡斯特羅任移民事務辦公室主任。（亞當斯辦公室提供）

新一任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)12月31日揭曉更多市府機構官職人選，指派多名少數族裔移民 任職，活躍於日落公園的移民維權領袖卡斯特羅(Manny Castro)，將任市長移民事務辦公室主任；另外韓裔律師金凱文(Kevin Kim，音譯)被任命為市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services，SBS)主任。

「我們在建立一個反映紐約市的團隊，他們在意這個城市的發展，並了解多元背景社區的需求」，亞當斯表示，新市府正在制定一條妥善的經濟復甦之路，從建立教育水平一流的學校、增強移民群體的能力、振興旅遊業、到支持小商家等缺一不可，已做好充分準備迎接挑戰。

卡斯特羅是首位擔任市長移民事務辦公室主任的墨西哥裔移民，也是非營利機構「新移民社區賦權」(NICE)的負責人，在日落公園一帶成長，上任後的任務包括根據亞當斯提出的「我們崛起」(WeRISE)計畫藍圖，造福紐約市移民群體；他過去也曾是無證移民，將以自己的經驗為鑑，確保移民社區能公平獲得市府的服務。

任職於Yoon LLP律師事務所的金凱文，也是首個擔任市小商業服務局主任的韓裔，專攻紐約州酒類執照法；作為該部門領頭人，中心任務是幫助小商家重新振作、復甦全市的經濟、減少繁文縟節的程序，促成市府與小商家的合作，他將會稟報工作給主管經濟和勞動力發展的副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)。

除以上人選外，旅遊局(NYC & Company)局長兼首席執行官依舊是迪克森(Fred Dixon)，他表示期待與亞當斯市府合作，振興旅遊事業、創造更多就職機會；而日裔市校園建設局(簡稱SCA)總裁兼首席執行官Nina Kubota也繼續委任該職，她表示在SCA已任職超過20年，將繼續針對學校擁擠、建築現代化改造作努力，給學生提供優質的教育和學習環境。