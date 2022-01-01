全市去年暴力犯罪增 僅布碌崙下降

紐約市槍擊案2021年有所增長，唯獨布碌崙下降20.7%。(美聯社)

布碌崙(布魯克林 )地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)2021年末發布該區犯罪狀況報告，指出在其他區謀殺、槍擊 等暴力犯罪增長的同時，布魯克林卻是明顯下降，打擊犯罪績效佳；地檢辦公室將持續關注幫派及其他暴力活動，並繼續通過外展工作與社區建立關係，共同打擊犯罪。

根據資料，2021年全市其他區的謀殺犯罪率上升4%，布魯克林則發生147宗謀殺案，相比前年犯罪率降低16%，擁有最顯著下降率的包括皇冠高地(Crown Heights)、弗萊布士(Flatbush)等社區；槍擊案方面，共發生517宗案件，相比上一年下降20.7%，下降最明顯的社區包括弗萊布士、中木(Midwood)、威廉斯堡(Williamsburg)、卡耐西(Canarsie)、東紐約(East New York)等地，這些社區過去都相當惡名昭彰。

不僅重罪案發生率下降，相比前一年其他犯罪如強姦案也下降7.3%、槍擊案下降6.4%、入室盜竊下降16.7%；而增加的犯罪類型也有，包括嚴重攻擊6.9%、重竊罪9.3%、以及自新冠疫情 爆發後大幅增長的仇恨犯罪，飆升41.1%。

蔣莎樂對這張成績單表示滿意，綜合數據比起前一年都進步很多，但也強調槍枝暴力嚴重，來年仍面臨疫情的挑戰，不可鬆懈；他承諾繼續在公平、行事透明、及實施問責制的系統下辦公，保護布魯克林區民的安全，並加深大眾對司法系統的信任。

另外也感謝檢控官及執法機構夥伴的努力，希望新的一年繼續保持良好績效，檢察官辦公室表示，2021年在和紐約市警、聯邦執法人員的合作下，總共打倒四個幫派組織，從而減少社區槍擊案的發生；2022年將推出預防暴力項目，通過社區對話避免更多年輕人誤入歧途，並重點關注會對社區造成威脅的暴力分子。