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紐約2021年謀殺案逼近500起 十年來最高

記者張晨╱紐約報導
紐約市2021年謀殺案十年來首次接近500起。(市警提供)
紐約市2021年謀殺案十年來首次接近500起。(市警提供)

2021年已經結束，市警數據顯示，全年共報告發生了近500起謀殺案，該數字是全市十年來最高，可謂最黯淡里程碑。

數據顯示，截至12月26日，2021年共記錄了479起謀殺案，相比往年數據，自2011年有515起謀殺案以來，紐約市在之後的十年中再未見過479起這一數字。

2012年，凶殺案下降到419起，在接下來的幾年裡，每年的謀殺數量都下降到了300起以下，直到2020年，又升至462起。

而2021年的謀殺案受害者死亡人數已經超過了2020年，這與過去一年並沒有從2020年疫情所產生的社會影響中恢復，暴力案件仍在不斷攀升有關。

數據顯示，在過去的一個月裡，報告的謀殺案幾乎翻了一番，2021年11月28日至12月26日期間發生了41起案件，而前一年同期則為24起。

當局將這歸咎於保釋改革的推行、及去年解散市警便衣止罪小組(Anti-Crime Unit)的決定；保釋改革讓犯罪者能自由出獄，而警察再也不會穿著便衣外出巡邏，對犯罪者的威脅減少。

警察出身的新一任市長亞當斯(Eric Adams)表示遏制不斷增加的謀殺案將成為其新政府面臨的重要挑戰之一，首要任務是實行一系列計畫加強社區治安、治理暴力犯罪；其中包括建立新的市警反槍械單位、投資「暴力介入項目」(violence interruption programs)及跨部門工作組。

警察 暴力犯罪 亞當斯

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