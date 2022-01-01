法拉盛涉殺情夫女嫌引渡回紐約 面臨謀殺等多項指控

涉殺華人情夫的鄧海燕，12月31日晚引渡回紐約，2022年1月3日在皇后區法院過堂。（警方提供）

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)今年9月在法拉盛 情婦家中頭部中槍身亡，該案嫌犯、31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)在逃三日後，在新墨西哥州 被州警拘補，於2021年12月31日晚間引渡回市警109分局受審，預計2022年1月3日(周一)在皇后區 刑事法院過堂，將面臨謀殺等多項指控。

根據警方消息，今年9月19日晚7時33分左右，警方在法拉盛39大道138-35號的一棟商住兩用樓的一間公寓內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，確定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀。

李賈斯汀被殺後，嫌犯鄧海燕一直在逃，她於案發三天後，在新墨西哥州埃奇伍德(Edgewood)第40號洲際公路，因駕駛的休旅車爆胎，被當地警員發現，後因她在與州警交涉過程中，涉嫌非法持械、襲警於拒捕等罪，被捕後移送法辦。

警方稱，因鄧海燕在新墨西哥州被加控新罪，當地檢方需時間處理相關控罪，延遲三個月後，才將嫌犯引渡回紐約受審，預計明年1月3日法院開庭後，移交給皇后區檢方過堂，她將面臨謀殺等多項指控。

經調查，李賈斯丁在鄧海燕的住所中死亡，109分局研判這起案件為謀殺案，死因為受害人的頭部的致命槍傷；警方稱，鄧海燕先駕駛死者的轎車逃至費城後，又向一名男性友人借車，逃亡新墨西哥州。

據悉，李賈斯汀與一名22歲的西語裔女子結婚，並育有兩個孩子，嫌犯鄧海燕是他的情婦。

案發前，鄧海燕在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，兩人已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚；知情人士稱，李賈斯汀曾與鄧海燕因分手費問題發生摩擦，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。