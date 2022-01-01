我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

法拉盛涉殺情夫女嫌引渡回紐約 面臨謀殺等多項指控

記者牟蘭╱紐約報導
涉殺華人情夫的鄧海燕，12月31日晚引渡回紐約，2022年1月3日在皇后區法院過堂。（警方提供）
涉殺華人情夫的鄧海燕，12月31日晚引渡回紐約，2022年1月3日在皇后區法院過堂。（警方提供）

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)今年9月在法拉盛情婦家中頭部中槍身亡，該案嫌犯、31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)在逃三日後，在新墨西哥州被州警拘補，於2021年12月31日晚間引渡回市警109分局受審，預計2022年1月3日(周一)在皇后區刑事法院過堂，將面臨謀殺等多項指控。

根據警方消息，今年9月19日晚7時33分左右，警方在法拉盛39大道138-35號的一棟商住兩用樓的一間公寓內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，確定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀。

李賈斯汀被殺後，嫌犯鄧海燕一直在逃，她於案發三天後，在新墨西哥州埃奇伍德(Edgewood)第40號洲際公路，因駕駛的休旅車爆胎，被當地警員發現，後因她在與州警交涉過程中，涉嫌非法持械、襲警於拒捕等罪，被捕後移送法辦。

警方稱，因鄧海燕在新墨西哥州被加控新罪，當地檢方需時間處理相關控罪，延遲三個月後，才將嫌犯引渡回紐約受審，預計明年1月3日法院開庭後，移交給皇后區檢方過堂，她將面臨謀殺等多項指控。

經調查，李賈斯丁在鄧海燕的住所中死亡，109分局研判這起案件為謀殺案，死因為受害人的頭部的致命槍傷；警方稱，鄧海燕先駕駛死者的轎車逃至費城後，又向一名男性友人借車，逃亡新墨西哥州。

據悉，李賈斯汀與一名22歲的西語裔女子結婚，並育有兩個孩子，嫌犯鄧海燕是他的情婦。

案發前，鄧海燕在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，兩人已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚；知情人士稱，李賈斯汀曾與鄧海燕因分手費問題發生摩擦，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。

新墨西哥州 法拉盛 皇后區

上一則

紐約2021年謀殺案逼近500起 十年來最高

下一則

葛謨兄弟2021年流年不利 專家：東山再起不無可能

延伸閱讀

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 今引渡回紐約受審

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 今引渡回紐約受審
法拉盛新科市議員黃敏儀 宣誓就任

法拉盛新科市議員黃敏儀 宣誓就任
世界OnAir／反對法拉盛建遊民收容所 紐約華社憤怒有因

世界OnAir／反對法拉盛建遊民收容所 紐約華社憤怒有因
紐約皇后圖書館8分館因疫關閉 法拉盛緬街分館仍開放

紐約皇后圖書館8分館因疫關閉 法拉盛緬街分館仍開放
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博