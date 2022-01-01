我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

葛謨兄弟2021年流年不利 專家：東山再起不無可能

記者張聲肇╱綜合報導
葛謨(左)與弟弟2021年流年不利，專家說二人東山再起不無可能。（美聯社）
葛謨(左)與弟弟2021年流年不利，專家說二人東山再起不無可能。（美聯社）

紐約名流葛謨(Cuomo)兄弟2021年流年不利，前州長哥哥陷入性騷擾官司，在CNN當大牌記者的弟弟，利用媒體資源幫老哥脫罪而遭開除，但專家說兩人東山再起不無可能。

安德魯葛謨(Andrew Cuomo)本來2022年四連任在望，2021年3月性騷擾醜聞爆出、同年8月遭檢察長詹樂霞(Letitia James)指控性騷擾11名女性，其中9人是州政府員工。本想「依本能奮戰到底，」堅守仕途的葛兄，最後還是不敵可能遭彈劾的證據，撂下一句「政治風向莫奈何」，黯然鞠躬下台。

亦敵亦友的民主黨策士項可普夫(Hank Sheinkopf)說，葛謨沒他自以為的那麼強，比眾人眼中的他弱很多，「他不了解走江湖的基本規則：想當老大，一堆人會向你丟泥巴。」

葛兄下台止血，仍逃不掉五名地區檢察官的追查，其中兩名最後以不起訴結案，但10月底，64歲的他還是遭「強摸、非禮」罪名起訴。

護兄心切的葛弟克里斯(Chris Cuomo)和州長幕僚情商「護主」大計，手段包括向媒體界索取抹黑指控人的資料，證據被檢察長抓個正著。CNN自己內部調查時，又扯出51歲的葛弟在ABC任職時，也有性方面不當行為的醜聞，只好狠心把這個黃金時段節目主播開除。

葛兄雖然離開州長大位，手中仍握有1800萬選戰經費，他的辯護律師葛雷文(Rita Glavin)不久前表示，坊間盛傳葛謨可能東山再起，「是有這傳言，但可不可能的問題，我沒有答案。」

說到錢，紐約州最高倫理官尼夫斯(Jose Nieves)呼籲詹樂霞向葛謨討回他利用抗疫資源寫書賺來的510萬元，好讓他沒那麼容易重返紐約政壇。

項可普夫則認為，只要葛謨有辦法逃脫刑事定罪的命運，重返政壇的概率極大。曾幫助葛謨對手打贏過他的項可普夫說，葛謨絕非等閒之輩，「他是美國政壇的德古拉(Dracula，吸血鬼)。」

民調專家墨仍葛夫(Lee Miringoff)認為葛謨要甩脫性騷擾官司，唯一的辦法就是「競選，贏得某職位」，下一次選舉，大家就可看出本篇章的終結。

至於葛弟，墨仍葛夫說「人氣很旺，只要不再有負面故事，還有機會出人頭地。」

葛謨 性騷擾 紐約州

上一則

法拉盛涉殺情夫女嫌引渡回紐約 面臨謀殺等多項指控

下一則

時報廣場跨年夜 逾萬人共迎新年 疫情擋不住朝聖粉

延伸閱讀

「觸碰不構成犯罪」 威徹斯特郡撤銷對葛謨性騷擾指控

「觸碰不構成犯罪」 威徹斯特郡撤銷對葛謨性騷擾指控
州公共道德聯合委員會 要葛謨退510萬元版稅

州公共道德聯合委員會 要葛謨退510萬元版稅
前紐約州長葛謨性騷指控 聯邦司法部出手調查

前紐約州長葛謨性騷指控 聯邦司法部出手調查
葛謨開始領養老金 每月4219元

葛謨開始領養老金 每月4219元
葛謨性侵案 主播弟被爆「利用資源」打聽指控女性

葛謨性侵案 主播弟被爆「利用資源」打聽指控女性

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博