葛謨兄弟2021年流年不利 專家：東山再起不無可能

葛謨(左)與弟弟2021年流年不利，專家說二人東山再起不無可能。（美聯社）

紐約名流葛謨 (Cuomo)兄弟2021年流年不利，前州長哥哥陷入性騷擾 官司，在CNN當大牌記者的弟弟，利用媒體資源幫老哥脫罪而遭開除，但專家說兩人東山再起不無可能。

安德魯葛謨(Andrew Cuomo)本來2022年四連任在望，2021年3月性騷擾醜聞爆出、同年8月遭檢察長詹樂霞(Letitia James)指控性騷擾11名女性，其中9人是州政府員工。本想「依本能奮戰到底，」堅守仕途的葛兄，最後還是不敵可能遭彈劾的證據，撂下一句「政治風向莫奈何」，黯然鞠躬下台。

亦敵亦友的民主黨策士項可普夫(Hank Sheinkopf)說，葛謨沒他自以為的那麼強，比眾人眼中的他弱很多，「他不了解走江湖的基本規則：想當老大，一堆人會向你丟泥巴。」

葛兄下台止血，仍逃不掉五名地區檢察官的追查，其中兩名最後以不起訴結案，但10月底，64歲的他還是遭「強摸、非禮」罪名起訴。

護兄心切的葛弟克里斯(Chris Cuomo)和州長幕僚情商「護主」大計，手段包括向媒體界索取抹黑指控人的資料，證據被檢察長抓個正著。CNN自己內部調查時，又扯出51歲的葛弟在ABC任職時，也有性方面不當行為的醜聞，只好狠心把這個黃金時段節目主播開除。

葛兄雖然離開州長大位，手中仍握有1800萬選戰經費，他的辯護律師葛雷文(Rita Glavin)不久前表示，坊間盛傳葛謨可能東山再起，「是有這傳言，但可不可能的問題，我沒有答案。」

說到錢，紐約州 最高倫理官尼夫斯(Jose Nieves)呼籲詹樂霞向葛謨討回他利用抗疫資源寫書賺來的510萬元，好讓他沒那麼容易重返紐約政壇。

項可普夫則認為，只要葛謨有辦法逃脫刑事定罪的命運，重返政壇的概率極大。曾幫助葛謨對手打贏過他的項可普夫說，葛謨絕非等閒之輩，「他是美國政壇的德古拉(Dracula，吸血鬼)。」

民調專家墨仍葛夫(Lee Miringoff)認為葛謨要甩脫性騷擾官司，唯一的辦法就是「競選，贏得某職位」，下一次選舉，大家就可看出本篇章的終結。

至於葛弟，墨仍葛夫說「人氣很旺，只要不再有負面故事，還有機會出人頭地。」