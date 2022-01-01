熱心商家贈法拉盛民眾23箱防護品 免費發放

助防疫商家，為法拉盛居民免費發放23箱個人防護用品。（記者鄭怡嫣／攝影）

紐約市新冠疫情 再度蔓延，美妝及美髮品牌Ebin日前向法拉盛 居民捐贈23箱個人防護用品，總價值超過21萬元，包括防護面罩及洗手液在內的個人防護用品，將通過La Jornada食儲銀行向當地民眾免費發放，即將就任的法拉盛市議員黃敏儀及現任市議員顧雅明均表示，希望民眾對疫情保持警覺，遵照聯邦疾病防治中心(CDC)指示，繼續做好防護工作。

現場已陸續有法拉盛居民領取個人防護用品。（記者鄭怡嫣／攝影）

Ebin的高級經理卡德達(Beatriz Caldalda)表示，23箱個人防護用品包括5萬瓶抑菌洗手液以及防護面罩，感謝國會眾議員孟昭文、黃敏儀、顧雅明以及「大紐約韓裔美國人協會」(KAAGNY)的牽頭與協助，希望能幫助法拉盛的民眾更好地防控疫情。

服務法拉盛12年的La Jornada食儲銀行的執行總監羅德里奎茲(Pedro Rodriguez)表示，機構每周為1萬戶低收入 法拉盛家庭提供餐食及幫助，自己迄今未感染新冠病毒，就是做了充分的防護工作，有需要的民眾，可前往食儲銀行領取個人防護用品；食儲銀行的地址為法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)133-36號。