志願者逾500人 亞裔凝聚聯盟巡邏隊舉辦迎新晚宴

諸多華人社團、同鄉會、企業及社區領袖等合影，感謝巡邏隊為法拉盛帶來平安。(胡Ariel提供)

在皇后區法拉盛 (Flushing)，經常可以看到身穿金黃色制服、由當地華人 組織與參與的安全巡邏隊，他們是「亞裔 凝聚聯盟巡邏隊」(AAC)的成員與志願者們；巡邏隊28日晚舉辦迎新晚宴，數百位社區人士到場，感謝巡邏隊為社區帶來平安。

「亞裔凝聚聯盟巡邏隊」成員胡Ariel介紹，巡邏隊成立於5月1日，那時反亞裔仇恨犯罪猖獗，對亞裔的歧視也十分嚴重，巡邏隊旨在保護華人社區，從成立之初至今，每天都巡邏兩次，年中無休，在一些諸如反亞裔仇恨犯罪或反建遊民所的抗議活動上，巡邏隊也會協助轄區市警109分局，維護現場的秩序安全。

胡Ariel還表示，巡邏隊早晚從王子街(Prince St.)出發開始巡邏，巡邏區域覆蓋109分局轄區，巡邏時間為1小時30分鐘；當地的華人民眾對於巡邏隊也是積極響應，巡邏隊成立短短半年，志願者隊伍已從100人擴增至500多人，也有義工會為巡邏隊員製作義務午餐，整個團隊十分溫馨融洽。

法拉盛華商會、北京同鄉會、美國紐約華人總商會、美國福建會館等諸多華人社團及企業代表參加了晚宴。