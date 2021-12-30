中文 「舞動帕金森」1月9日皇后劇院開課

MMDG與皇后劇院明年聯合舉辦「舞動帕金森」的免費課程。(主辦方提供)

新冠疫情 爆發後，為幫助本就缺少服務資源的華裔 帕金森患者，馬克·莫里斯舞蹈中心(MMDG)開辦線上中文舞蹈課程，讓他們不被社會邊緣化；該舞團日前宣布，將與皇后劇院(Queens Theatre)合作，明年1月起舉辦線上與線下免費中文課程，服務更多的華裔病患及其家屬。

皇后劇院與馬克·莫里斯舞蹈中心表示，這項為帕金森病患提供的「舞動帕金森」項目將提供中文與英文的雙語課程，其中免費的線上與線下課程將從2022年1月9日開始，明年3月還將提供西班牙語與英文的雙語課程。

「舞動帕金森」的舞蹈老師曹可表示，兩年前她還在紐約大學攻讀研究生期間，就以義工的身分參與這個項目，希望通過舞蹈幫助這些弱勢團體回歸社會；她說，與其他族裔相比，華人 帕金森病患的資源較少，隨著他們病情不斷惡化，以及華人社區對相關疾病的不了解，使這些患者逐漸被社會邊緣化。

曹可說，疫情爆發後，為幫助帕金森患者走出陰霾，舞團從去年6月開始舉辦線上課程，每周日帶來中文教學，通過播放中文歌曲與教習中國舞蹈等，讓患者通過屏幕鍛鍊，「除了華人外，還有想要學習中文的其他族裔參與；看到他們的笑容，就感到很高興」。

對於帕金森症，曹可表示，這種疾病是由於運動神經受阻，導致慢性神經退化的疾病，初期表現為手抖、容易摔倒，後期導致行走困難，甚至無法運動；她說，即使如此，每一名患者在課堂上都被要求成一名舞者，通過舞蹈動作訓練他們的肢體，「最大年齡的學生已經80多歲，年輕的只有40多歲」。

「舞動帕金森」的項目經理凱莉(Maria Portman Kelly)表示，這個項目旨在打破語言壁壘，讓更多帕金森患者參與這項課程，「我們的中文帕金森舞蹈課不僅僅是將課程翻譯成中文，更是帶領學員了解中國的活力文化與獨特舞蹈」。

這個項目將從明年1月9日與23日、2月13日與27日與3月13日與27日舉辦，詳情請登錄網頁https://queenstheatre.org/event/dance-for-pd-in-mandarin/2022-01-09/查詢；皇后劇院的地址為皇后區可樂娜南United Nations大道14號。