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華裔國標舞冠軍世家 戴超教會女兒堅持 比得獎還欣慰

記者張心／紐約報導
戴超指導戴依琳卡和谭逸凡。（記者張心／攝影）
戴超指導戴依琳卡和谭逸凡。（記者張心／攝影）

榮獲多項國際國標舞賽事冠軍、有16年教齡的29歲華人舞者戴超，今年最高興的事情莫屬四歲的女兒戴依琳卡(YiLinka Dai)也成功步入舞壇，並一舉拿下四項全美國標舞兒童賽冠軍；作為名副其實的華裔國標舞世家，戴超在多年的教學中深知華人「唯分數論」的局限，發掘藝術是開啟孩子右腦強大潛力的鑰匙，因而激發的整體思維模式，才是培養新世紀最需要的創意和團隊協作能力的無上源泉。

13歲便在紐約邊讀書邊習舞的戴超，16年間教授數千學生，帶領團隊拿下國際和全美多項賽事的冠軍，也成功將不少身懷舞技的學齡少年送入常青藤盟校，「我很喜歡小孩，看著他們得獎比自己獲獎還開心；最有成就感的事情，莫過於他們在舞蹈中實現自我覺醒，對未來的人生充滿信心和憧憬。」

戴超坦言，華裔家長非常注重孩子在課後補習的投入，但往往只聚焦在考試和做題上，忽略了藝術其實是一項極能培養小孩情商和社交技能的訓練，「右腦的開發是新時代教學的課題，它能從左腦的個人主義升華為整體思維，即培養共情能力和團隊協作精神，成為一個很好的溝通者和合作者。」

女兒戴依琳卡在三歲開始習舞後的轉變，便是戴超觀察的最好窗口。從三歲到四歲365天每天的練習，使年幼的戴依琳卡養成了時刻挺直腰板，見人便是咧嘴露出燦爛的一笑，好似迎面而來的眾人就是家人，回饋的是溫暖和友善而非防備與緊張，「迄今為止作為父母最欣慰的不是女兒所獲的名次，而是她因為練舞而學會了「堅持」，知道按時按點應該做什麼，不太需要大人催促。」戴依琳卡的母親羅科娃表示。

這種自覺的堅持和家人的支持，使戴依琳卡和四歲的舞伴谭逸凡(Sirius Tan)，在過去的兩個月內拿下了四個國標舞大賽兒童組的冠軍，成為了一眾白皮膚藍眼睛中的「黑馬」。

談及作為華裔是否在國際舞蹈界有「竹子天花板」，戴超直言舞蹈和藝術是人類共通的語言，只要專業上有硬實力，無論族裔和背景都能獲得應有的一席之地。未來他還會在紐約教學，為國際舞壇培養更多的華裔舞者。

戴依琳卡和谭逸凡獲得多項國標舞大賽兒童組冠軍。（記者張心／攝影）
戴依琳卡和谭逸凡獲得多項國標舞大賽兒童組冠軍。（記者張心／攝影）
擁有16年教齡的華人舞者戴超教學了眾多學員。（記者張心／攝影）
擁有16年教齡的華人舞者戴超教學了眾多學員。（記者張心／攝影）

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