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紐約兒童中心關懷華裔新手媽媽 推出母嬰心理健康項目

記者張心／紐約報導
從右往左分別為王惠嶽、黃雪莉、Beverly Gould、Linda Rodirguez，楊旻雯、黃妮可、黃峰滔。（記者張心／攝影）
從右往左分別為王惠嶽、黃雪莉、Beverly Gould、Linda Rodirguez，楊旻雯、黃妮可、黃峰滔。（記者張心／攝影）

為了幫助華人孕產期媽媽調節產前產後抑鬱和育兒困惑，紐約兒童中心推出針對華人女性的「孕產期母嬰心理健康項目」，拓寬華人家長對情緒障礙的認知和理解。

紐約兒童中心孕產期項目主任Beverly Gould表示，該項目為孕產期媽媽提供包括產前、產後抑鬱症、情緒焦慮等心理治療，服務項目涵蓋篩查和評估、心理創傷護理、個人和家庭心理治療、母嬰互動療法、藥物治療和兒童保護預防服務，幫助華人家長建立良好的母嬰關係。

紐約兒童中心副總裁Linda Rodirguez說，為了幫來看診的媽媽減壓，該中心還提供現場寶寶托兒所，並供應免費的營養早午餐，甚至是專車接送服務，以解除又要育兒又要諮詢的媽媽們的後顧之憂。

州參議員史塔文斯基辦公室主任楊旻雯表示，很多華人對產前產後激素變化導致的情緒障礙不了解，因而不僅耽誤了最佳治療時間也造成了很多家庭問題，這個項目能夠幫助新手媽媽了解自己並改善親子關係。

作為第一個針對法拉盛華人地區的「孕產期母嬰心理健康項目」，在提供中文服務的同時，也已舉辦了四場免費活動，方便在地華人家庭對紐約兒童中心有更多了解，包括「從0開始，幫助寶寶建立良好的情緒發展」、「建立良好的母嬰依賴關係」和「嬰兒急救及心肺復甦CPR」。

「孕產期母嬰心理健康項目」申請資格為正在孕期或初生嬰兒未滿18個月，同時正在經歷抑鬱症或其他情緒問題困擾的媽媽，報名方式為致電中文熱線(929)569-4733，英文熱線(929)456-7956，或是發送電郵至[email protected]

第一保健多元文化市場發展部總監王惠嶽(William Wang)、CAIPA公關總監黃雪莉、紐約親子互助會負責人黃妮可、紐約兒童中心孕產期項目副主任黃峰滔等出席了日前的記者會。

紐約兒童中心為新手媽媽們提供現場寶寶托兒所（記者張心／攝影）
紐約兒童中心為新手媽媽們提供現場寶寶托兒所（記者張心／攝影）

華人 心理健康 親子

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