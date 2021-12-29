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「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

受疫情影響 皇后區公共圖書館關閉8間分館

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區公共圖書館(Queens Public Library)宣布，受新冠疫情影響，將臨時關閉61個分館中的八個分館圖書館，其中包括位於法拉盛市中心羅斯福大道(Roosevelt Ave.)近155街、華人經常光顧的法拉盛麥金瑞克(McGoldrick)分館；法拉盛位於緬街(Main St)及凱辛大道(Kissena Blvd.)交界的圖書館仍向公眾開放。

皇后區公共圖書館表示，由於館內有員工的新冠病毒檢測結果呈陽性，圖書館決定關閉以下分館：法拉盛麥金瑞克分館、Bellerose分館、格蘭屋斯(Glen Oaks)分館、杭特點(Hunters Point)分館、艾姆赫斯特(Elmhurst)分館、傑克森高地(Jackson Heights)分館、洛克威海灘(Rockaway Beach)的半島(Peninsula)分館以及南牙買加分館(South Jamaica)。白石(Whitestone)分館在27日臨時閉關後現又重新對外開放。

所有其他的分館將在31日(周五)至明年1月2日(周日)間閉館三天。

各分館重新開放的時間及其他情況，會更新在公共圖書館官網https://www.queenslibrary.org/special-alerts/，民眾也可撥打公共熱線(718)-990-0728查詢。

圖書館 法拉盛 皇后區

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