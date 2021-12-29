「觸碰不構成犯罪」 威徹斯特郡撤銷對葛謨性騷擾指控

威徹斯特郡檢察官再判葛謨不會面臨性騷擾指控。(美聯社)

威徹斯特郡(Westchester)地方檢察官 28日表示，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)對兩名女性的性騷擾 指控不構成刑事侵犯，這是不到一周內的第二次此類聲明。

威徹斯特郡檢察官羅卡(Mimi Rocah)當日表示，她的辦公室對前州長性侵指控進行了調查，從得到的「可信證據」中發現，葛謨確實不恰對當地兩名女性進行了肢體觸碰，其中包括他安保人員中的一名州警；但她指出，葛謨的行為不構成犯罪。

羅卡在一份聲明中寫道，「在這兩起案件中，我的辦公室認定，儘管指控和證人以及相關行為都是可信的，但根據紐約州刑法的相關規定，我們不能追究其刑事責任。」

羅卡的調查是州檢察長詹樂霞(Letitia James)8月公布的一份譴責葛謨性侵女性行為報告中引發的幾項調查之一。

葛謨隨後在這份報告引發的輿論風波中辭職，但他一直否認曾對這些女性有過不當行為；他聲稱，這份報告是詹樂霞的政治野心而驅動的，她曾宣布參選州長，但在前不久又宣布退出。

詹樂霞在報告中，認定對葛謨提出性騷擾或性侵指控的11名女性所言都是事實，並指葛謨曾對其中一名指控其性騷擾的女性打擊報復；州檢報告訪問179名證人，包括葛謨，確定他曾對這11名女性進行不同程度的性騷擾，還曾伸手進其中一名助理襯衣內襲胸。

其中兩起案件發生在威徹斯特郡，稱葛謨曾不當觸摸作為隨扈女州警的腹部和背部，並向其施壓；且在當地一所高中的現場活動中，他未經允許抓住了一名女子的手臂，將她拉向自己，並強行「親吻了她的臉頰」。

本月23日，納蘇郡(Nassau)代理地方檢察官史密斯(Joyce Smith)也發表聲明說，在徹底調查後發現，這些指控「可信且令人深感不安」；但根據紐約州法律，這並不構成犯罪。

他指出，「我們的調查僅限於其在貝爾蒙特賽馬場的行為指控，其他司法管轄區的檢察官將繼續調查葛謨的不當行為。」