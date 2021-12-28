紐約市兒童血鉛超標率 續降

市衛生局不久前發布全市兒童血液鉛含量檢測 數據，血鉛超標率比2018年下降21%，與2014年相比下降54%，且與2005年相比，紐約市 六歲以下兒童血鉛含量超標人數已減少92%，衛生局呼籲家長若認為孩童有超標危險，最好進行血液檢測。

衛生局去年對全市35萬2567名18歲以下兒童進行血液鉛含量檢測，其中3739人血鉛水平高於美國疾病控制與預防中心(CDC)血鉛含量規定的每公合5微克(mcg/dL)，比2018年減少978人，呈現21%的下降；居住在政府樓內出現血鉛含量超標的兒童數量也出現25%的下降。

紐約市是州內兒童接受血鉛檢測覆蓋率最高的地區，全市有約80%的孩童在三歲前至少接受過一次血液含鉛量檢測；市長白思豪 啟動「無鉛紐約」計畫(LeadFreeNYC)，致力於檢測紐約市每座住宅的潛在鉛危害，找出存在鉛危害的商品，為受到鉛危害的兒童提供護理服務，並聯合市府各機構共同應對鉛暴露威脅。

衛生局並提醒家長要保證孩子遠離脫落的油漆和施工環境，居家清潔時應經常清洗地板、窗戶和孩子的玩具等，進入家門前也應脫鞋；家中若有人在建築領域工作，在清洗衣物時應該分開清潔，並避免兒童接觸含鉛較多的化妝品、瓷器、玩具等物品；如果家中有脫落和破損的牆壁，一定要盡快讓房東進行整修，並撥打市府熱線311爭取早日解決；並鼓勵家中有六歲以下兒童的家長帶孩子進行血液檢測。