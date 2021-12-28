紐約市議會強硬通過灣台小學計畫 皇后區居民不滿

市學校建設管理局計畫在皇后區灣台Water's Edge路交24大道新建572個座位的新小學。(記者牟蘭／攝影)

有大量華裔學生的皇后區 第25學區 ，校舍早已飽和，市議會近期通過了選址受到爭議的灣台(Bay Terrace)小學計畫，引起社區不滿；州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)批評市府罔顧民意，強推這個恐對居民生活質量造成負面影響的計畫。

灣台的小學計畫是市府在第25學區新增5500個座位規畫之一，市學校建設管理局(簡稱SCA)擬在當地Water's Edge路交24大道的4.4萬平方呎空地上，新建有572個座位小學；這一計畫引發爭議，皇后區第七社區委員會今年7月因該計畫「缺乏足夠的信息」，以23票反對，13票贊成，「駁回」該提案。

不過，根據市議會在本月的不記名投票 ，通過了這項灣台的小學提案；對此，布朗斯汀日前發表聲明，他對市府的決議感到失望，並指出社區已多次因這項計畫恐帶來負面影響，發聲反對，但市府卻罔顧民意，通過這項計畫。

布朗斯汀說，這個計畫獲得市議會通過後，他的辦公室日前收到來自「紐約州環境質量審查法」(SEQRA)的報告，指明若實施這項計畫，將對當地的交通與停車帶來「顯著」的影響，「意味著所有的學生都要搬到新校區的半哩以內，且41%的學生需步行上學」。

雖然市學校建設管理局與市教育局(DOE)表示這項計畫將緩解當地公立169小學學位飽和的現狀，但布朗斯汀表示，當局並未闡明新計畫實施後，恐對169小學在校學生帶來的影響，「市府應更好的考量當地師生以及居民的意見，我建議新政府能夠透明化這項計畫的進程」。

居住在附近的華裔家長表示，在社區委員會的例會中，與會人員已指出新校址靠近小頸灣，周邊易淹水，且附近的居民需從Water's Edge路通過，小學落成後，勢必會造成交通壅堵，對居民的生活帶來負面影響，「沒人反對新建學校，但不明白政府為什麼在這裡選址」。

灣台社區聯盟也在聲明中表達不滿，要求市府公開更多信息，「市府在沒有告知新校址將對社區交通與環境影響的前提下，投票通過這項計畫，讓我們感到失望」。