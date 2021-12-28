疫情期間 紐約市申請醫療補助暴增 幾乎占半數人口

紐約市申請醫療補助計畫的人數在新冠疫情期間暴增，幾乎占全市人口的一半。(路透)

紐約州的醫療補助計畫(Medicaid )似乎將面向每個人，參加人數在疫情 期間暴增，從2020年1月的610萬人升至目前的720萬，明年3月將逼近760萬，幾乎占全州1980萬人口的40%。其中紐約市的參加者更是近半，在全市880萬人口中占400多萬。

州衛生廳的報告指出，疫情導致的失業和收入下降，是紐約州1967年開始實行Medicaid計畫以來，參加者漲幅最大的一年。

Medicaid是政府為窮人、低收入和殘障群體提供的醫療保險，衛生廳指出，到明年3月，參加者預計將達759萬4000人，比今年3月多出63萬3000人。在全州的近760萬參加者中，紐約市占了56%，達436萬人。過去10年間，紐約市的參加者增加100多萬。

Medicaid的費用由聯邦、州和地方共同承擔，紐約州的費用總達825億元，為全國最高，加大了州和地方政府的財政壓力，但聯邦政府在疫情期間挹注的緊急援助，舒緩了部分壓力。

即使在疫情前，Medicaid參加者也是逐步升高，因爲歐巴馬健保 法為了減少沒有健保的人群，是鼓勵各州放寬參加條件，並提供更多聯邦援助。

帝國公共政策中心的報告指出，符合Medicaid條件的貧困線以上者，如今比貧困線以下的人更多，參加人數即使在疫情前也很高，這一現象敲響了警鐘，因爲已超出全州的貧困率和失業率。紐約州的貧困率2010到2019年是呈下降趨勢，但Medicaid參加者卻增多140萬，增幅29%。中心認為，這是州府對申請人沒有認真篩檢。

中心的報告還指出，全州事實上有840萬人參加了有政府補貼的醫療保險計畫，包括Medicaid、Essential Plan和Child Health Plus等，占全州人口的42%。

不過也有人認為，「全民醫療補助計畫」(Medicaid for All)一類的單一健保計畫，應當允許人人參加，因爲健保是人權問題。民主黨的州眾議會衛生委員會主席格佛雷德(Richard Gottfried)說：「Medicaid參加人數大增，是因為許多人失去工作和職場健保。我們的健保體系低效、浪費而且不足，應用我提出的全民健保性質的紐約健保法案取而代之。」