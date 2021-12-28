我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

疫情期間 紐約市申請醫療補助暴增 幾乎占半數人口

編譯孫梁／綜合27日電
紐約市申請醫療補助計畫的人數在新冠疫情期間暴增，幾乎占全市人口的一半。(路透)
紐約市申請醫療補助計畫的人數在新冠疫情期間暴增，幾乎占全市人口的一半。(路透)

紐約州的醫療補助計畫(Medicaid)似乎將面向每個人，參加人數在疫情期間暴增，從2020年1月的610萬人升至目前的720萬，明年3月將逼近760萬，幾乎占全州1980萬人口的40%。其中紐約市的參加者更是近半，在全市880萬人口中占400多萬。

州衛生廳的報告指出，疫情導致的失業和收入下降，是紐約州1967年開始實行Medicaid計畫以來，參加者漲幅最大的一年。

Medicaid是政府為窮人、低收入和殘障群體提供的醫療保險，衛生廳指出，到明年3月，參加者預計將達759萬4000人，比今年3月多出63萬3000人。在全州的近760萬參加者中，紐約市占了56%，達436萬人。過去10年間，紐約市的參加者增加100多萬。

Medicaid的費用由聯邦、州和地方共同承擔，紐約州的費用總達825億元，為全國最高，加大了州和地方政府的財政壓力，但聯邦政府在疫情期間挹注的緊急援助，舒緩了部分壓力。

即使在疫情前，Medicaid參加者也是逐步升高，因爲歐巴馬健保法為了減少沒有健保的人群，是鼓勵各州放寬參加條件，並提供更多聯邦援助。

帝國公共政策中心的報告指出，符合Medicaid條件的貧困線以上者，如今比貧困線以下的人更多，參加人數即使在疫情前也很高，這一現象敲響了警鐘，因爲已超出全州的貧困率和失業率。紐約州的貧困率2010到2019年是呈下降趨勢，但Medicaid參加者卻增多140萬，增幅29%。中心認為，這是州府對申請人沒有認真篩檢。

中心的報告還指出，全州事實上有840萬人參加了有政府補貼的醫療保險計畫，包括Medicaid、Essential Plan和Child Health Plus等，占全州人口的42%。

不過也有人認為，「全民醫療補助計畫」(Medicaid for All)一類的單一健保計畫，應當允許人人參加，因爲健保是人權問題。民主黨的州眾議會衛生委員會主席格佛雷德(Richard Gottfried)說：「Medicaid參加人數大增，是因為許多人失去工作和職場健保。我們的健保體系低效、浪費而且不足，應用我提出的全民健保性質的紐約健保法案取而代之。」

Medicaid 健保 疫情

上一則

網課好還是到校好？ 紐約市學生各有偏愛

下一則

紐約市私企疫苗強制令生效 全美最嚴 褒貶不一

延伸閱讀

紐約新冠確診聖誕節後飆升 兒童住院率增加近5倍

紐約新冠確診聖誕節後飆升 兒童住院率增加近5倍
紐約市日增1.5萬確診 陽性率逾10% 又有百老匯音樂劇停擺

紐約市日增1.5萬確診 陽性率逾10% 又有百老匯音樂劇停擺
72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學
紐約市60年老列車遭破壞 退役前運行恐取消

紐約市60年老列車遭破壞 退役前運行恐取消
喬州規定工作者才享「醫療補助」遭聯邦駁回

喬州規定工作者才享「醫療補助」遭聯邦駁回

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官