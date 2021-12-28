私企疫苗強制令生效 逾期未交證明 雇主須將員工逐出

紐約市私企員工須在45日內接種第二劑疫苗並補交證明，否則雇主須將該員工逐出工作場所。(Getty Images)

紐約市 私企疫苗 接種強制令27日生效，就雇主和員工關心的規定細節，白思豪 和市府相關部門進行了詳細解答。

關於新規的實施範圍，是覆蓋所有紐約市五大區，雇用一名以上員工的非政府實體單位，自營和獨資企業的個人不在該命令範圍內。而對於「工作場所」的定義，則指有員工在場進行工作行為的地方；所以無論員工住在哪裡，只要在紐約市的工作場所辦公，就需要提供相關疫苗接種證明；如在家辦公並未與其他人接觸，則可以豁免。

27日是市府規定提供一劑疫苗接種證明的期限，私企員工必須在45日內接種第二劑疫苗並補交證明，如果逾期未提供，則雇主必須將該員工逐出工作場所，直到他們能提交完整疫苗接種證明為止；如果該員工拒絕，並且沒有申請合理的豁免身分，那麼關於是否應記過處分，或是改為遠程辦公，亦或是解雇處理，都由雇主自行決定。

未接種的員工在擁有正當理由的情況下，也是可以短暫進入工作場所的，譬如使用洗手間、送文件、改為遠端辦公前的打卡或接受任務等。對於擁有多個辦公室的企業或連鎖商店，所有位於紐約市五大區的工作底單，都應該遵守一樣的疫苗接種強制令，並妥善保存員工的疫苗信息，以備市府部門的檢查。

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