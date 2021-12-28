紐約市私企疫苗強制令生效 全美最嚴 褒貶不一

市長白思豪提出的紐約市強制私企員工接種新冠疫苗的規定於27日生效。（市長辦公室提供）

紐約市強制私企員工接種新冠疫苗 的規定於27日生效，要求至少接種一針且在45日內完成第二針注射，違規企業將面臨最少1000元的罰款；同日啟動的規定還包括，全市12歲及以上青少年，必須提供完全接種疫苗證明才能進入室內場所。

白思豪 此番疫苗強制新規預計會對全市18萬4000家企業造成影響，他在27日上午坦言「這是全國最嚴格的疫苗強制令」，但堅稱這是必須要做的，「我們不是在耍把戲，新冠病毒對安全對經濟都「有百害而無一利」，一切的出發點都應該是為市民的健康著想。」

即將上任的候選市長亞當斯(Eric Adams)還未明確表態，是否會在接任後繼續執行這一私企強制令。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前宣布的私企疫苗強制令，在褒貶不一的聲浪與Omicron變種病毒肆虐之中上線，要求已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，且必須向所在企業報告第二針接種日期(規定於第一針注射後的45日以內完成接種)；各企業將保留員工的接種紀錄及豁免申請，提出豁免申請的員工在申請審核期間可繼續工作，但須在27日之前提交。

同時，企業需要在27日新規生效時填寫一份合規證書，並與衛生局的新規標語放置在能使所有員工周知的顯眼處；若企業被發現違規，將最少被面臨1000元的罰款。除此之外，遠程上班的員工可暫時不被要求強制接種，因醫療和宗教原因不能接種者可獲得豁免。

27日生效的疫苗法令還包括，12歲及以上的青少年需要出示完全疫苗接種證明，才可以進入全市的餐館、咖啡廳、健身 房、泳池、劇院等室內場所；完全接種標準包括，兩劑輝瑞或莫德納疫苗，和一劑嬌生疫苗。除此之外，雖然目前5至11歲兒童只需提供一劑疫苗接種證明，即可進入以上提及的室內場所，但自明年1月29日起，該類人群也需要提供完全接種疫苗證明才可進入。