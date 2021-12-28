河南代表中國 參加時報廣場跨年倒數活動

時報廣場跨年活動主辦方測試31日晚間要用的水晶燈。（記者張心／攝影）

一年一度的時報廣場 (Times Square)跨年活動即將來臨，美中友好協會攜手倒數計時娛樂公司(Countdown Entertainment)於27日召開記者會，宣布河南 省受邀成為此次跨年夜的中國代表元素，將由中美表演藝術家帶來少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等現場節目，並於31日在時報廣場水晶球下方大屏幕滾動播放河南宣傳片。

美中友好協會常務副會長李麗表示，今年是美中友好協會第十年邀請中國元素參與時報廣場跨年活動，河南將成為此次盛大慶典的主角，「河南是華夏文明的重要發祥地，也是厚重的中原文化和自然風光薈萃之地，今日的河南除了歷史古跡，也是中國的交通樞紐和經濟活力之都，此次希望通過展示河南，使全球觀眾了解中國。」

本次時報廣場新年倒計時活動將有少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等表演，為全球觀眾展示中國功夫和傳統舞蹈藝術，「美中友好協會為此次表演籌備許久，雖然因為疫情 沒能邀請更多河南的藝術家前來，但是我們也很榮幸邀請到十多位演職人員參與，將在跨年夜當晚為全球觀眾帶來具有代表性的河南演出。」

與此同時，作為河南參與今年時報廣場新年倒計時活動重要內容之一，河南宣傳片也將於30日和31日連續在時報廣場播放，「倒數水晶球下方熒幕和附近的六塊大屏幕，都將在跨年夜當晚播出河南宣傳片。」當日負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)表示，「我和大家一樣期待跨年夜晚上的演出。」