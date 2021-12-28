國民黨副主席夏立言訪華埠 傾聽僑界聲音加強溝通

夏立言(前排左六)27日訪問中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

國民黨 副主席夏立言27日到訪曼哈頓華埠紐約中華公所，表示在民進黨 執政期間，由於資訊不正確造成美國對國民黨產生誤會，因此他在國民黨主席朱立倫要求下，先後到舊金山、紐約傾聽僑界聲音，期加強與美國政界、僑界的溝通。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

夏立言表示，過去六年在民進黨的執政下，國民黨被描述為「親中政黨」，但國民黨是了解兩岸關係重要，有能力、管道、基礎，能夠處理跟中國大陸關係的政黨；對於民進黨強調目前台美關係交好已達到斷交以來的顛峰，夏立言說，「台美關係只有更好，沒有最好」，而國民黨在華府開設駐美代表處，責任就是要告訴美國智庫、媒體和政府國民黨的政策走向，將會像過去一樣穩健，帶領台灣走向繁榮安全。

對於深化國民黨與僑界關係，夏立言說未來包括自己、國民黨駐美代表處主任黃裕鈞和各層級的相關人士都將經常訪美，多多接觸、聯繫感情；他在訪問中華公所致詞時，也回顧自己擔任駐紐約台北經濟文化辦事處處長時，與僑界相處的經過。

夏立言表示，雖然外界說國民黨親中，但卻無法舉證，國民黨希望與各界澄清未來走向，強調在和中國大陸打交道的過程中，「可以合作的地方會合作，該站起來對抗競爭，也決不退讓」；他說：「這樣的做法和世界各國都差不多，國民黨過去這樣做，未來也會保持這樣的方向。」

紐約中華公所主席于金山說，希望夏立言的訪問，能重建國民黨與美國政界的橋樑，更鞏固中華民國 與美國的友誼；會上公所致贈夏立言「華埠之鑰」，于金山表示，恭賀夏立言榮任新職，帶領國民黨中央，鞏固恢復中華民國民主體制。

夏立言近日訪美，先抵達舊金山訪問四天，於26日抵達紐約，27日訪問中華公所後，預計於31日搭機返台。