皇后區補助文旅類機構 最高可領2.5萬

皇后區為文旅類非營利機構提供資助金。(取自「皇后區文化旅遊補助計畫」官網)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，將啟動一項名為「皇后區文化旅遊補助計畫」(Queens Cultural Tourism Grant Program)的項目，資助區內文旅類的非營利機構，使整個皇后區更多元；申請機構最高可領2萬5000元。

理查茲表示，像其他產業一樣，文化和藝術類產業，也遭到了新冠疫情 的侵蝕與破壞，但皇后區仍是整個國家文化最多元的社區，這些資金是對於該區文化與藝術產業一場有力的投資；理查茲也將選出最終能夠獲領資金的機構。

此次的補助金由紐約市 旅遊慈善機構「紐約市和公司基金會」(NYC & Company Foundation)提供，申請機構需為非營利機構，且申請項目需直接與文旅相關，例如為文化類的活動、項目或機構製作宣傳材料、視頻或數字內容。

申請截止日期為2022年1月24日(周四)，完整的申請材料，需電郵至[email protected]，詳細的申請步驟及額外訊息，請至網站http://www.queensbp.org/queensculturegrant查詢。