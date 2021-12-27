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州府整建JFK第四航廈 增10登機口開工

編譯周芳苑╱綜合26日電
甘迺迪機場第四航廈改造工程將耗資15億元，新增十個登機口。(州長辦公室提供)
甘迺迪機場第四航廈改造工程將耗資15億元，新增十個登機口。(州長辦公室提供)

繼宣布甘迺迪國際機場(JFK)第一航廈95億元改造計畫，州長霍楚(Kathy Hochul)日前與相關官員共同舉行動工儀式，展開耗資15億元、因疫情延宕二年的第四航廈改造工程，新增十個登機口，預計於2023年與達美航空整併同步完成。

這項改造工程包括第四航廈入境及車出境大廳擴建和翻新、新增十個登機口、以及道路升級以利車輛通行。

霍楚表示，動工儀式意義非凡，是紐約走過疫情艱辛之路、捲土重來的一件大事，在紐約州歡迎全球訪客及本地居民返鄉的全球領導地位更加鞏固之際，人們未來數十年都可感受到此番大規模重建的深遠影響。她期待與紐新航港局(Port Authority)、達美航空(Delta)合作。

航港局主席奧圖爾(Kevin O'Toole) 說，如今大家一起慶祝甘迺迪國際機場第四航廈擴建翻新，完工後將增加登機口、明顯改善顧客體驗、並為當地居民提供數千個工作機會；每年有數百萬人經過這個機場去旅行，JFK持續領先作為通往全美的最大門戶，至關重要。

航港局董事會與甘迺迪國際機場有限公司(JFKIAT)、達美航空簽訂租約，對第四航廈進行現代化改造。

甘迺迪國際機場有限公司總裁兼執行長惠因克(Roel Huinink)說，該公司身為紐約皇后區的企業，將這次擴建視為疫情後振興當地經濟的機會。

第四航廈擴建和升級預計將創造 1500 多個工作機場，其中包括1000 多個工會工程工作。

皇后區長理查兹(Donovan Richards)說，擴建工程將創造數千個高薪工作、為當地企業帶來承包機會、承諾讓少數族裔和女性企業(MWBE)參與，藉此帶動皇后區經濟；再加上95億元第一航廈重建、39億元新建第六航廈工程，甘迺迪機場徹底改造將讓世界各地數百萬人對紐約皇后區及整個紐約州產生很棒的第一印象，並提升皇后區的經濟實力。

州長霍楚(左四)日前與相關官員共同舉行動工儀式，展開甘迺迪機場第四航廈改造工程。...
州長霍楚(左四)日前與相關官員共同舉行動工儀式，展開甘迺迪機場第四航廈改造工程。(州長辦公室提供)

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