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聖誕周末 紐約3大機場取消數百航班 影響上萬旅客

記者張心╱紐約報導
紐約甘迺迪機場聖誕期間有眾多航班被臨時取消，圖為26日，乘客擁擠在航空公司櫃台前。(路透)
紐約甘迺迪機場聖誕期間有眾多航班被臨時取消，圖為26日，乘客擁擠在航空公司櫃台前。(路透)

Omicron變種病毒影響，全美航空公司人力短缺，導致聖誕周末航班大面積取消；大紐約地區的甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)26日數百架航班被取消，致使成千上萬旅客假日計畫受到嚴重影響。

航班取消集中在捷藍航空(JetBlue)、達美航空(Delta Air Lines)及聯合航空(United Airlines)三家主要航空公司；截止26日晚，分別有67架、30架和64架當日航班，在甘迺迪國際機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克自由國際機場取消。

全美26日共計1000個航班被取消，近4000架班機遭遇延誤。

自平安夜以來，紐約三大機場的航空公司航班就頻被取消，「平安夜當晚我在機場臨時被通知自己的航班無法按計畫飛行，導致我錯過了和家人共度聖誕節的機會。」本來買了機票打算從紐約返回秘魯的Christina Herndon表示，她訂購的達美航空合作方南美航空集團(LATAM Airlines)沒有給出任何解釋，她只得選擇重新購買其他航班的機票，雖然還是可以回家，但破財不說，假期安排也完全被打亂了。

受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場今日取消數百架航班。（取自CBS視頻截...
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場今日取消數百架航班。（取自CBS視頻截圖）

達美航空發聲明表示，Omicron感染案例激增和冬季的天氣，成為此次聖誕節航班突然取消的主要原因，「因Omicron請病假人數的增加造成了航空公司人員的短缺，我們對乘客的假日旅行計畫受到延誤表示歉意。」達美航空公司也承諾正在重新安排路線，替換機組人員，盡可能迅速且安全地將乘客送回他們需要達到的地方。

大量航班在聖誕節期間被臨時取消，圖為26日在甘迺迪機場，航班信息屏顯示被取消的航...
大量航班在聖誕節期間被臨時取消，圖為26日在甘迺迪機場，航班信息屏顯示被取消的航班。(路透)

「我們早上7時出門到紐瓦克機場，結果不到半小時後又不得不回家了，這感覺太糟糕了。」Les Tribble表示，全家訂購的從紐約前往丹佛(Denver)旅行的航班臨時被取消，更糟糕的是不知道何時才能再次出發，「沒想到和親人團圓都成為奢侈，希望一切能夠盡快恢復正常。」

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