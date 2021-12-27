BQE布碌崙段將裝探測器 對違規超重卡車開罰

BQE布碌崙大橋之間路段將安裝最新科技的動態稱重系統 。(取自市交通局網站)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽署通過一條由布碌崙(布魯克林 )民選官員提出的法案，將在布魯克林-皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)於布魯克林大橋之間的路段安裝稱重高科技系統，以對違規超重的卡車開罰單。

該法案由州參議員民主黨卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)提出，一項最先進的動態稱重技術(weigh-in-motion technology)將會在布魯克林路段安裝，從大西洋大道(Atlantic Avenue)至Sands街之間將安裝16個探測器。

在2019年，市長白思豪 (Bill de Blasio)曾指示專家針對該路段進行專研，最後的結果顯示這條路段長久失修，急需維修，而造成損害的主因就是違規超重的卡車不斷衝擊著橋樑的破損。

白思豪今年2月也曾簽署一項行政令，允許市交通局針對違法的駕駛開罰單，金額達7000元；不過，儘管執法和罰款法令已發布，但傳統的執法系統難以捕抓到所有違規的駕駛，仍有漏網之魚。

而按照現在的規定，使用這條高速路的卡車不得承載超過8萬鎊，探測器將會抓出違規的卡車，以電子方式向車主開出罰單；這項自動化的執法能全天候、一周七天進行，在稱重探測器的基礎上，還會保留交通攝像機進行雙重執法，另外只有超重至少10%的卡車會被開罰單。

這種方式讓卡車無法下橋來避免傳入感應器的系統中，卡車司機別無他法只能奉公守法，達到執法的真正作用；「我們必須確保紐約州基本設施的彈性化及安全」，霍楚表示，該法案將幫助市府執法單位更好監督該路段，確保高速上的行駛安全。