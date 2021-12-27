紐約市60年老列車遭破壞 退役前運行恐取消

從1960年代啟用的紐約市地鐵R32列車，目前正在進行退役前為期四周的最後運行，不過列車卻遭人惡意破壞。(MTA提供)

從1960年代啟用的紐約市地鐵R32列車，在服務超過一甲子後即將退役，目前正在進行退役前為期四周的最後運行，不過日前列車卻遭人惡意破壞，導致接下來的運行恐將取消。

由於閃亮不鏽鋼外觀，而被稱為「Brightliners」的R32列車，自本月中開始的四個星期日，再度上路服務載客，原本預定將於明年1月9日(周日)舉行最後一次運行，隨後正式退役並在紐約交通博物館 (New York Transit Museum)展出，不過僅在26日上路的第二個周日，就傳出遭乘客惡意破壞。

根據紐約交通博物館館長表示，在19日當天R32列車再首次重返軌道載客時，遭到乘客惡意破壞，踢了一輛列車其中的一個座椅，由於該列車為大都會運輸署(MTA )在1960年代投入服務，算是「行走的古董」，破壞的座椅難以修復，為了安全起見，目前相關單位正在思考是否應該提前結束退役前的最後運行。

R32列車為MTA所購買第一批大規模批量生產的不銹鋼地鐵車廂，曾在「蜘蛛人：返校日」(Spider-Man: Homecoming)和「小丑」(Joker)等電影中出現過，列車由費城著名製造商Budd Co.製造；該製造商為全國各地的鐵路製造地鐵和火車車廂。

這些列車在退役前將沿著F、D、Q線地鐵運行；下一次運行時間為1月2日，分別從上午10時、中午12時、下午2時和下午4時，從第二大道(2nd Ave)地鐵站 出發，並沿著D線行駛抵達145街地鐵站；145街地鐵站發車時間則是上午11時、下午1時、下午3時和下午5時，沿著F線快線抵達第二大道地鐵站。

1月9日(周日)的最後一次航行，則是將在1964年首度投入服務的Q線地鐵上運行；地鐵將從布萊頓海灘(Brighton Beach)地鐵站出發，時間為早10時、中午12時30分、下午3時、下午5時30分，途中經過曼哈頓大橋抵達96街地鐵站；反方向的發車時間則是早11時、下午1時30分、下午4時，和晚上6時30分。