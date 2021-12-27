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日落公園72分局長卡斯特羅 升任副督察

記者顏潔恩／紐約報導
72分局局長卡斯特羅(右)目前升職為副督察。(取自市警推特)
72分局局長卡斯特羅(右)目前升職為副督察。(取自市警推特)

市警總局日前舉行升職典禮，管轄布碌崙(布魯克林)日落公園的市警72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)榮升為副督察(Deputy Inspector)，他擁有近17年從警經驗，不少華人送上祝福。

卡斯特羅於2005年加入警隊，先在布朗士哈林區的32分局擔任巡警，之後調至曼哈頓上城的34分局，升至警佐後調至曼哈頓下城9分局；2012年至2014年，他在市警總局社區事務科服務，升至巡官後又在市警學校安全科服務了兩年半，升至警官後在13分局擔任副局長22個月。

他在兩年前接任被調至市警總局的前任局長蔣沙樂(DI Emmanual Gonzalez)，上任後拜訪亞裔民安隊，加強警民關係，另一方面也委任華警擔任社區事務警員，幫助8大道華社民眾更方便向警方求助；這兩年來與華社保持密切關係。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官肯鄱(Michael Kemper)、民安隊隊長柳寶枝率領多名隊員參加儀式，表示卡斯特羅在強化與社區關係的努力上有目共睹，祝福他一切順利，繼續帶領日落公園打擊犯罪、維護社區治安。

日落公園 布碌崙 曼哈頓

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