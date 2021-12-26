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住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

記者牟蘭╱紐約報導
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

布碌崙(布魯克林)一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，私自在地下室到三樓各加建八間臥室，安裝十個監控設備，遭到房客投訴；市樓宇局(DOB)調查發現九名房客居住不同門牌號的房屋中，屋主因非法改建，開罰逾24萬元。

市樓宇局公布8月、9月與10月執法報告，報告中顯示DOB嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共有205起相關違規案件；其中布碌崙60街651號的屋主倪偉芳(Wei Fang Ni，姓名皆音譯)，因非法改建，被罰24萬3000元，為三月以來全市最高的罰金。

根據市樓宇局資料，這個兩家庭的住宅迄今收到六起投訴並被查出14項違規，屋主今年1月首次因涉嫌將住宅改建成酒店，遭到投訴；執法人員7月20日進入樓宇調查，其中一名房客稱，整棟屋內有至少十個監控錄像，該住宅當作旅館至少經營三年。

調查顯示，這棟樓宇的房客稱，他的華人房東要求他們2月28日前立即搬離此住址，並計畫在3月重新裝修整棟樓宇；資料顯示，這棟樓宇因涉嫌非法改建成11個獨立裝修的房間及沒有安裝火警等違規問題，被當局開出強制清空令，9月13日屋主上庭，被判違規，需支付相關罰款。

另有位於布碌崙65街的2188Tang Realty公司因非法改建一家庭的住宅成五間獨立屋，並非法以每月550元的價格出租給租客，被罰10萬5000元；此外，LT法拉盛房產控股有限公司，因違規在位於皇后區法拉盛45大道156-01號安裝戶外標識，被罰625元。

8月、9月與10月樓宇局執行一系列重要的執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，阻止和遏制建築行業中的不良行為；市樓宇局表示，共有90件違規涉及16種不同情況的非法改建，罰金共計207萬3300元，另有23件違規涉及九個不同地點的違規短期居住，罰款共計22萬3043元。

還有90件違反建築工地安全的處分案，罰金共計108萬5000元，其中布碌崙General Contractor Busko Realty公司，因未做好防護措施，被罰2萬2500元；報告中顯示，還有39人因未能履行建築監督職責，被罰12萬元。

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