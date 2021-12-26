紐約疫期人口流失全國最多 商業組織籲解決

紐約州疫情期間人口減少全國最多。(Getty Images)

紐約州 在疫情 期間流失的人口居全國之冠，聯邦人口普查 局日前公布最新資料顯示，全州2020年7月至2021年7月減少31萬9020人，為紐約史上人口減少最多的一年，一年減幅逾1.5%；商業組織呼籲州府著重解決人口流失問題。

人口普查局指出，疫情導致紐約的人口遷往其他州，但如果算上其他州的居民流入，紐約仍然淨損失人口35萬2185人。

2020年7月至2021年7月，美國新增人口39萬2665人，增率0.1%，全國人口達3億3180萬人，但增率卻為史上最低的一年。人口增長率低的主要原因是外國移民減少、出生率降低和疫情導致的死亡率升高。

今年4月公布的人口普查顯示，紐約州人口2020萬，過去十年淨增82萬3147人，增率4.25%，增加的人口主要集中在紐約市及其郊區。儘管今年7月降至1980萬人，但仍是全國第四人口大州。至於紐約州各市郡的人口減少資料，人口普查局準備明年3月公布。

位於奧伯尼的帝國公共政策中心指出，疫情期間對國際旅行的限制，導致紐約州的外國移民減少至1萬8860人，至少為60年來最低。而全州的染疫病歿人數超過5萬5000人，自然增長的新出生人口只有2萬5796人。

紐約州數十年來人口增長緩慢的趨勢，一直是企業界的擔憂，如今大幅減少更是敲響了警鐘，紐約減少的人口比伊利諾、麻州、路易斯安那、賓州、華府、密西根、新澤西和俄亥俄州減少的人口之和還多。而德州卻是人口增加最多的州，達31萬288人，增幅1.1%。

紐約的人口流失長期存在，尤其是上州各郡，部分原因是相對於其他許多州的高賦稅。「上州聯盟」(Upstate United)表示，「解決人口流失必須成為州府領袖2022年的首要議題，人口外移的危機加重了現有居民的負擔，威脅到經濟復甦，霍楚州長必須處理好，使紐約朝正確的方向發展。」