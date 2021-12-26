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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

要求加薪 否則明年餐館工人恐大舉外流

編譯周芳苑╱綜合25日電
紐約市餐館工人以疫情下大舉外流相脅要求調高工資。（美聯社）
紐約市餐館工人以疫情下大舉外流相脅要求調高工資。（美聯社）

紐約市新冠變種病Omicron感染創紀錄，餐館工作人員和民選官員放話，除非調高薪資，否則許多餐館工明年將大舉外流，全市餐館用餐服務嚴重中斷。

為服務業工人爭取福利的One Fair Wage聯合創辦人賈亞拉曼( Saru Jayaraman)表示，除非州長霍楚(Kathy Hochul)提高工資，要不然將出現前所未有的大規模餐飲業員工外流，該行業將無法重新開放。

日前數十名餐館工、民選官員和企業主聚集在曼哈頓東村La Palapa餐廳外，對於全球染疫人數激增下食品行業所受待遇大加譴責，口頭和肢體虐待甚至讓某些人住院，餐桌服務員和外送員稱，平常領著低於最低工資工作便已受辱，疫情下，這些不當行為更普遍，當他們試圖執行口罩規定和疫苗接種協議時，常遭顧客暴力相向。

正因如此，這群人發出最後通牒：「要麼為工人提供小費以外足夠生活的工資，要麼離開餐飲業到別處另謀工作。」

賈亞拉曼說，給餐飲業女性工作者全額最低工資之前，她們不會再忍受屈辱、不再為得小費而隱忍。

國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)也對未來幾個月餐飲市況表示擔憂；她表示，相關法案已在國會眾院通過，但參院未過關，女性是這次立法失敗最大受害者。

梅隆尼說自己曾當過女服務員，深知在餐館工作受辱、被騷擾、艱苦且工作時間長，需要大家支持，她將一起發聲，呼籲霍楚採取行政命令，找出終止最低工資的解決方案；One Fair Wage加入梅隆尼一起爭取終止最低工資。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前宣布將採取行動改善送貨工人安全、健康和工作環境，新增安全措施和勞動保護是幫助送貨工人恢復和茁壯成長的關鍵，影響6萬5000名送貨工人，也將執行勞工標準如規定送貨距離、最低工資標準和浴室使用權等。

霍楚 眾院 眾議員

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