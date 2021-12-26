亞當斯攜手百貨 送收容所孩童聖誕禮物

亞當斯日前與目標百貨攜手舉辦聖誕節送禮活動。(亞當斯辦公室提供)

候任紐約市長、現任布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)日前與目標百貨(Target)攜手，舉辦聖誕節 送禮活動，為居住在布碌崙遊民收容所的孩童贈送生活、防疫用品等禮物，祝福他們度過一個開心且健康的聖誕節。

送禮活動日前於布碌崙區政廳舉行，在亞當斯的組織下，包括485本書籍、600套睡衣、4500個口罩、以及消毒紙、手套、書包、鋼筆、飲品等禮物被安排送往十個遊民收容所，向數百名孩童送溫暖。

「假日季已在眼前，現在比任何時刻，我們的城市都需要更多的歡樂和希望」，亞當斯也呼籲民眾沉浸在年底假日喜悅的同時，要注意防疫保持身體健康；他表示年度聖誕送禮活動的目標是把籌募的物品贈送給社區所需的人，並提醒眾人儘管身陷困境，但將永遠保持「一個布魯克林」的精神，發揚社區互助互愛精神。

他也強調，假日不僅只是送禮，也是向身邊的人表示感激的日子，對此想對長久以來的員工、以及此次的合作夥伴Target獻上謝意；連續好幾年舉辦該活動，令孩子們感受到社區的關懷、給他們帶來歡笑，會造就他們一輩子難忘的回憶。