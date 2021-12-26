我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

亞當斯攜手百貨 送收容所孩童聖誕禮物

記者顏潔恩╱紐約報導
亞當斯日前與目標百貨攜手舉辦聖誕節送禮活動。(亞當斯辦公室提供)
亞當斯日前與目標百貨攜手舉辦聖誕節送禮活動。(亞當斯辦公室提供)

候任紐約市長、現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前與目標百貨(Target)攜手，舉辦聖誕節送禮活動，為居住在布碌崙遊民收容所的孩童贈送生活、防疫用品等禮物，祝福他們度過一個開心且健康的聖誕節。

送禮活動日前於布碌崙區政廳舉行，在亞當斯的組織下，包括485本書籍、600套睡衣、4500個口罩、以及消毒紙、手套、書包、鋼筆、飲品等禮物被安排送往十個遊民收容所，向數百名孩童送溫暖。

「假日季已在眼前，現在比任何時刻，我們的城市都需要更多的歡樂和希望」，亞當斯也呼籲民眾沉浸在年底假日喜悅的同時，要注意防疫保持身體健康；他表示年度聖誕送禮活動的目標是把籌募的物品贈送給社區所需的人，並提醒眾人儘管身陷困境，但將永遠保持「一個布魯克林」的精神，發揚社區互助互愛精神。

他也強調，假日不僅只是送禮，也是向身邊的人表示感激的日子，對此想對長久以來的員工、以及此次的合作夥伴Target獻上謝意；連續好幾年舉辦該活動，令孩子們感受到社區的關懷、給他們帶來歡笑，會造就他們一輩子難忘的回憶。

亞當斯 布碌崙 聖誕節

上一則

布碌崙華康會慶聖誕 融入中華舞蹈為長者送暖

下一則

班森賀華人中心慶聖誕節 籲參與收容所建案抗議活動

延伸閱讀

肯塔基州慘遭龍捲風肆虐 志工聖誕溫暖供餐

肯塔基州慘遭龍捲風肆虐 志工聖誕溫暖供餐
市衛生局長 喬克西留任至明年3月

市衛生局長 喬克西留任至明年3月

紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

亞當斯：羅格貴茲將任紐約市交通局長 TLC局長留任

亞當斯：羅格貴茲將任紐約市交通局長 TLC局長留任
紐約疫情嚴峻 亞當斯市長就職典禮推遲舉辦

紐約疫情嚴峻 亞當斯市長就職典禮推遲舉辦

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋

2021-12-24 14:07

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動