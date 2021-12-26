槍擊案激增 亞當斯：上任首要治理暴力犯罪

槍枝暴力持續激增，亞當斯上任首要任務為治理暴力犯罪。（路透）

紐約市槍枝暴力嚴重，2021年槍擊 案件比去年增加2.4%，以布碌崙(布魯克林)案件最為頻繁；候任市長亞當斯 (Eric Adams)成長的地方布朗斯維爾(Brownsville)更是其中迎來最多血腥案件的社區，他表示上任後首要任務是實行一系列計畫加強社區治安、治理暴力犯罪 。

數據顯示，2020年共1821人涉及槍擊案，而今年截至本月19日就有1828人被射擊傷亡，這還不包括平安夜及聖誕節間，有五人在三起槍擊案中受傷；槍擊案發生的比率相比去年增加2.4%，近三分之一的案件發生於布碌崙、有609宗，隨後為布朗士588宗、曼哈頓303宗、皇后區288宗及史泰登島40宗。

布朗斯維爾自2014年起就被冠為「最血腥」社區，時常發生槍擊流血案件；對此亞當斯表示難以接受這項數據，其發言人Evan Thies表示，停止暴力犯罪將會是亞當斯上任後的首要任務，他將實施一系列的綜合計畫來減少槍擊案的發生。

其中包括建立新的市警反槍械單位、投資「暴力介入項目」(violence interruption programs)及跨部門工作組。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授Michael Alcazar將槍擊案的激增，歸咎於保釋改革的推行、及去年解散市警便衣止罪小組(Anti-Crime Unit)的決定；保釋改革讓犯罪者能自由出獄，而警察再也不會穿著便衣外出巡邏，對犯罪者的威脅減少。

Alcazar認為，若亞當斯及候任市警局長西維爾(Keechant Sewell)在打擊暴力犯罪上，計畫將便衣警察帶回社區，他認為是再好不過的做法，能有效打擊罪犯。