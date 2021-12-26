我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

班森賀華人中心慶聖誕節 籲參與收容所建案抗議活動

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人服務中心舉行聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙班森賀華人服務中心舉行聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心日前舉行聖誕節慶祝活動，贈送防寒用品、玩具及食物等給社區長者；另外針對市府有意在國王高速路(Kings Highway)137號建遊民收容所，州眾議員寇頓(William Colton)與華人反對者已協商好明年1月在原址前舉行示威，呼籲大眾參加發聲。

服務中心負責人羅添福表示，雖新冠疫情的威脅猶在，但在防疫工作充足的情況下，老人家也該從家裡出來，多與社區鄰居聚會聊天；他說近來收到不少長者表示很苦悶的電話，鼓勵他們多參與社區活動，了解紐約市主流社會時下的情況、重要社會資訊等。

在社區商家的贊助下，服務中心共送出耳罩、兒童玩具、洋娃娃及食物等，給當場現身的長者，讓他們感受佳節送禮氣氛；羅添福隨後也與華裔醫生陳剛前往市警62分局，向警員們獻上祝福，強化當地的警民關係。

寇頓送上節日祝福，呼籲民眾與家人共度佳節時也要做好防疫工作，也呼籲華人居民要持續關注市府計畫在班森賀和國王高速路建收容所的項目，其選擇的地點位於華社繁華地帶，會給當地經濟和治安造成衝擊；「對於這種不合理的事，我們必須鬥爭到底」。

寇頓表示，在定期與反對者舉辦的線上會議中，已敲定好抗議的日期，明年1月23日(周日)下午1時30分，地址是布碌崙國王高速路137號；民眾的聲音要足夠強大才能彰顯反對建遊民所的意願，呼籲當地居民一定要號召身邊人出席。

華人 布碌崙 防疫

上一則

亞當斯攜手百貨 送收容所孩童聖誕禮物

下一則

紐約兒童新冠住院增長4倍 州府籲快打疫苗

延伸閱讀

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨
慶祝聖誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性

慶祝聖誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性
亞凱迪亞建遊民小屋 華人兩代針鋒相對

亞凱迪亞建遊民小屋 華人兩代針鋒相對
華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選

華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選
聖誕節早上闖溫莎城堡 英警逮捕19歲武裝男子

聖誕節早上闖溫莎城堡 英警逮捕19歲武裝男子

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋

2021-12-24 14:07

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動