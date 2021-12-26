班森賀華人中心慶聖誕節 籲參與收容所建案抗議活動

布碌崙班森賀華人服務中心舉行聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 服務中心日前舉行聖誕節慶祝活動，贈送防寒用品、玩具及食物等給社區長者；另外針對市府有意在國王高速路(Kings Highway)137號建遊民收容所，州眾議員寇頓(William Colton)與華人反對者已協商好明年1月在原址前舉行示威，呼籲大眾參加發聲。

服務中心負責人羅添福表示，雖新冠疫情的威脅猶在，但在防疫 工作充足的情況下，老人家也該從家裡出來，多與社區鄰居聚會聊天；他說近來收到不少長者表示很苦悶的電話，鼓勵他們多參與社區活動，了解紐約市主流社會時下的情況、重要社會資訊等。

在社區商家的贊助下，服務中心共送出耳罩、兒童玩具、洋娃娃及食物等，給當場現身的長者，讓他們感受佳節送禮氣氛；羅添福隨後也與華裔醫生陳剛前往市警62分局，向警員們獻上祝福，強化當地的警民關係。

寇頓送上節日祝福，呼籲民眾與家人共度佳節時也要做好防疫工作，也呼籲華人居民要持續關注市府計畫在班森賀和國王高速路建收容所的項目，其選擇的地點位於華社繁華地帶，會給當地經濟和治安造成衝擊；「對於這種不合理的事，我們必須鬥爭到底」。

寇頓表示，在定期與反對者舉辦的線上會議中，已敲定好抗議的日期，明年1月23日(周日)下午1時30分，地址是布碌崙國王高速路137號；民眾的聲音要足夠強大才能彰顯反對建遊民所的意願，呼籲當地居民一定要號召身邊人出席。