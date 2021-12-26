8大道身分盜竊、詐騙案嚴重 市警外展活動籲慎防

市警66分局聯手72分局警員、亞裔民安隊在日落公園舉行詐騙防範外展活動。(記者顏潔恩/攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)日落公園的市警66分局表示，過去一年來手機詐騙 、身分盜竊案激漲，超過半數發生在8大道華社；日前聯手72分局警員、亞裔 民安隊在當地舉行詐騙防範外展活動，向民眾派發宣傳手冊，提醒防止上當受騙、向警求助方法。

66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)指出，儘管以上的詐騙在全市均有發生，但在其轄區內尤為頻密，且超過50%受害者都是當地亞裔；考慮到語言障礙，他主動聯繫熟悉當地華社的民安隊隊長柳寶枝，將中文宣傳手冊打印出來，在街上派發傳單。

哈斯泰德也說，身分盜竊引起的金錢損失在新冠疫情下更頻繁，這大多數是因釣魚郵件、或是居家信件被偷所造成，而居民在面對信件被偷時通常不會理會，都是等到銀行帳戶內的錢被轉走時才報警；他建議重要信件要到郵政局投送，居民也要找出信件容易被失竊的原因，與房主商量在郵箱上加鎖來加以防範等。

在手機詐騙方面，他表示耆老通常是詐騙分子的下手目標，欺騙說其身邊的人在外遭遇事故，必須要家裡人給錢解決問題；而長者一時心急便會失去判斷力，直接把錢匯給對方，一陣子後才意識到上當。

他認為預防損失最重要的方法是通過教育宣導，民眾若懂得不法分子的犯案手法，就能在必要時候及時識破；也呼籲民眾要把消息帶給身邊的親友，口口相傳讓更多人得到這方面的知識。