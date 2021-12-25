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斯靜格、高步邇 獲紐約中華公所頒「華埠之鑰」

記者顏嘉瑩／紐約報導
高步邇(右二)獲頒「華埠之鑰」。(記者顏嘉瑩／攝影)
高步邇(右二)獲頒「華埠之鑰」。(記者顏嘉瑩／攝影)

為感謝即將卸任的市主計長斯靜格(Scott Stringer)和曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)，在任期間對社區的貢獻，紐約中華公所日前贈與二人「華埠之鑰」紀念獎牌；高步邇將於明年元旦任市議員，她表示自己的辦公室大門將永遠為社區敞開；因隔離不便出席的斯靜格則透過代表，表達感謝。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

紐約中華公所主席于金山表示，斯靜格和高步邇是華埠社區最好的朋友，在過去近兩年的疫情期間，高步邇更是每兩周就到華埠，關心社區，並在防護用品最緊缺的時候，親自到華埠分發口罩、洗手液等個人防護用品，代表她對社區的掛念。

中華公所頒發「華埠之鑰」給斯靜格和高步邇；圖左八起為關友鈞、于金山和高步邇。(記...
中華公所頒發「華埠之鑰」給斯靜格和高步邇；圖左八起為關友鈞、于金山和高步邇。(記者顏嘉瑩／攝影)

于金山說，過去六個月疫情好轉，但社區居民、小商家仍在疫情影響下苦苦掙扎，高步邇協助社區申請州府的資金，上月州長霍楚(Kathy Hochul)到訪華埠，宣布社區獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設；「高步邇任期八年，她都和我們站在一起，雖卸任區長，但之後到市議會擔任市議員，我們也將知道到哪裡找我們的朋友。」

高步邇表示，華埠社區的堅韌在疫情期間顯露無遺，即便在缺乏觀光客、商家關門，又有反亞裔仇恨犯罪，「社區承受了很多」；高步邇說，在獲得來自州府的2000萬元，以及下任區長李文(Mark Levine)的帶領下，自己也會繼續協助社區，充分運用這筆資金。

高步邇提到，如今疫情再度來襲，將為紐約市和社區帶來挑戰，但自己的辦公室大門將永遠為華埠敞開。

原定親自到中華公所參與活動的斯靜格，其辦公室職員確診不克出席，他對中華公所、于金山以及社區一路支持表達感謝，「八年擔任主計長的經驗很棒，也不會忘記與華埠共度的點點滴滴」；他承諾，卸任之後若社區有需要，將可以隨時與他聯繫。

駐紐約台北經濟文化辦事處政治組組長關友鈞，則代表經文處處長李光章，對斯靜格和高步邇在任政績表示讚賞，並希望兩人在卸任後，也能繼續保持友好及合作關係。

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