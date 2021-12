美國玩具界知名慈善機構Toys For TOTS聯合美國紐約中美商會與美華力量聯盟,首次登陸皇后區法拉盛,為當地兒童贈5000份免費玩具,當日華人家長大排長龍,氣氛熱鬧歡欣。(記者鄭怡嫣/攝影)

美國玩具界知名慈善機構Toys For TOTS聯合美國紐約中美商會與美華力量聯盟,日前首次登陸皇后區法拉盛 ,為當地兒童贈5000份免費玩具,當日華人 家長大排長龍,氣氛熱鬧歡欣。

Toys For TOTS舉辦聖誕送禮活動已50多年,不久前在曼哈頓華埠 為當地華童贈送禮物,此次則由紐約中美商會新任會長、同時也是Toys For TOTS董事會唯一一位華人江錦鑫牽線搭橋,首次登陸法拉盛華人社區;Toys For TOTS機構董事長Joseph Cinque、紐約中美商會創會會長林敏芝到場參與,為5000名孩童帶來別樣的聖誕禮物。