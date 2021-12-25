MTA員工染疫大增 地鐵公車服務恐減少

MTA員工染疫增，地鐵公車服務恐減少。（路透）

新一波疫情 再起，大都會運輸署(MTA )員工染疫數量大增，恐將導致地鐵和公車服務減少。

根據紐約市非營利媒體THE CITY所獲MTA內部數據，截至本月16日前的七天內， 169 名地鐵員工新冠病毐檢測呈陽性，較兩周前的66人增加156%，往前推，截至11月26日前的七天內，確診者38人；再回推至一年前，去年12月18日當周，確診者有103人。

最近的169名確診者中，60人屬於負責維護信號和電力的地鐵部門，另44名服務人員包括列車操作員和售票員。

MTA發言人瑞斯尼克(Eugene Resnick)說，正與勞工夥伴合作，確保有足夠人力，並將藉由強大的新冠疫苗及檢測密切監控後續情況。

根據MTA儀表板，11月平日列車在高峰時運行的比例達92.4% ，連續第四個月攀升，公車增至93.8%，部分原因是新增近200名司機。

新冠疫情2020 年春季爆發以來，MTA有170多名員工死亡，數千人染疫。

疫情高峰期，地鐵乘客減少90%以上、重創 MTA 財務，所幸獲數十億美元聯邦資金相助。

地鐵客流量12月初攀升至超過300萬、創疫情爆發以來最高紀錄，公車使用量接近疫情前的70%，不料過節前夕Omicron變體猖獗傳播。

MTA將從27日起在時代廣場-42街地鐵站 、大中央車站分不同時段提供無需預約的病毐檢測服務，元旦暫停，隔周將新增五個地鐵站進行檢測。此外，將在時代廣場-42街、傑克森高地-羅斯福大道/74街(Jackson Heights–Roosevelt Avenue/74th Street)地鐵站提供加強針注射服務，大中央車站27日起也加入。

紐約市捷運局(New York City Transit)一直試圖從招聘凍結導致的人員短缺中復元，缺人時曾導致6月取消1萬多趟地鐵班次，創去年3月員工患病率飆升以來最高紀錄。

MTA和工會組織Transport Workers Union Local 100承認，2022年乘客將繼續受到人員短缺的影響。