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皇后區淪檢測點沙漠 16民代聯名抗議

記者牟蘭╱紐約報導
16位民代致信州衛生廳與市衛生局等機構，要求在當地設立更多的檢測點；圖為聖誕節前在法拉盛診所前等待檢測的人群。(記者牟蘭╱攝影)
16位民代致信州衛生廳與市衛生局等機構，要求在當地設立更多的檢測點；圖為聖誕節前在法拉盛診所前等待檢測的人群。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區人口逾240萬人，尚在開放的新冠病毒檢測點不足30個，只有三個市府運營的檢測點能為4歲以下的幼童檢測；該區區長理查茲(Donovan Richards)與候任市議員黃敏儀等16位民代，致信州衛生廳與市衛生局等機構，要求政府在當地設立更多的監測點，改善「檢測點沙漠」的現況。

理查茲、州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)聯合候任市議長艾德琳(Adrienne Adams)、市議員李琳達(Linda Lee)與黃敏儀等16位民代，在聖誕節前，聯名致信州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)、市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)與市檢測追蹤小組總監朗恩(Ted Long)，要求在當地增加新冠檢測點。

已懷有七個月身孕、候任市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)曾在凍雨中排隊逾兩小時，等待數天，才被告知確診；而黃茱莉的遭遇並非個例，民代在信函中表示，近期疫情反彈，皇后區因政府運營的公共新冠檢測點不足，街頭常出現民眾冒寒風大排長龍等待檢測的場景。

信函中指出，由於等待檢測時間過長，導致許多民眾無法及時檢測，造成染疫人數被低估，導致疫情再度蔓延，「為了減少因檢測點不足帶來的負面影響，避免皇后區再次淪為疫情『震中的震中』，我們希望當局在皇后區增加檢測中心」。

信函指出，許多在去年疫情高峰期最先受到重創的少數族裔社區，均出現在「檢測點沙漠」的地圖中，「正如我們所見，這些最先受到疫情衝擊的社區，曾不願接受檢測與接種疫苗，更需要推廣新冠檢測點」。

信函中稱，因疫情的蔓延，皇后區的居民，尤其是生活在貧困線下的民眾，已經在生活中面臨諸多艱辛，不能再因缺少公共新冠檢測點，對防疫與當地居民的正常生活造成負面影響。

因皇后區新冠檢測點不足，16位民代在聖誕節前致信，州衛生廳與市衛生局等機構，要求...
因皇后區新冠檢測點不足，16位民代在聖誕節前致信，州衛生廳與市衛生局等機構，要求政府在當地設立更多的檢測點；圖為法拉盛市中心街景。(記者牟蘭／攝影)

檢測 疫情 皇后區

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