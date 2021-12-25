疫情反彈 華醫：相較去年高峰恐慌 今年醫院能應對

白馬修(右)表示，近期雖然病例猛增，但完全接種與接種了補強針的突破性染疫者，症狀較輕，相較去年，今年的情況相對穩定。(取自NBC視頻)

近期疫情 反彈，西奈山皇后醫院(Mount Sinai Queens Hospital)華裔醫生對比去年與今年的工作經歷，指出近期雖然病例猛增，但完全接種與接種了補強針的突破性染疫者，症狀較輕，染疫病重者的死亡率也較低，相較去年疫情高峰期整個急診室陷入恐慌，今年的情況相對穩定。

醫生白馬修(Matthew Bai，音譯)曾在去年疫情高峰期，錄製系列視頻上傳臉書，記錄至暗時刻；他在視頻中表示，當時的醫院已經飽和，急診室的各個角落都躺著患者，醫護人員盡力為每個患者提供治療，「我在急診室看到了可怕的事情，我自己也感到害怕」。

近期疫情再度飆升，白馬修24日接受採訪時表示，相較於去年，因今年疫苗 普及，且傳播性強的Omicron變種病毒 ，致死率較低，目前的情況相對穩定，「和前幾波疫情不同的是，這次的病例狀況沒有那麼嚴重」；他說，近期確診的突破性染疫患者中，多數症狀較輕或根本沒有任何症狀。

州府公布的數據顯示，雖然新增感染患者人數飆升，但入院治療率與死亡率並未大幅增加；不過，白馬修仍呼籲民眾切忌放鬆防疫，並指出近期有部分年輕且健康的患者染疫後，因病重入院治療，「值得注意的是，現在我們有對抗病毒的『武器』，不僅僅是疫苗，還有有效的治療方法」。

數據顯示，去年疫情高峰期，全市的11個公立醫院中，有970名重病患者在加重病房急救，但截至本月23日，全市只有54名重病患者在加重病房急救；對此，白馬修以自家醫院為例，目前只有10%到15%的染疫患者在加重病房救治，其餘病房提供給其他疾病患者，意味著醫院還有大量空間治療病患。

Omicron變種病毒不到一個月從南非擴散到全球30多個國家和地區，不過實驗數據顯示，這種新變種病毒致死率較低，染疫者不易轉為重症患者；但醫學專家提醒，民眾、尤其是尚未接種疫苗的人群仍應謹防疫情。