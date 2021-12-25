關注布碌崙發展 霍楚獲5民選官員背書

霍楚日前獲得布碌崙多名民選官員聯合背書支持。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)包括多名民選官員，日前宣布在明年州長選舉中聯合背書州長霍楚 (Kathy Hochul)；讚賞其應對新冠疫情 採取的措施，也相信霍楚將關注長久以來處於邊緣化的布碌崙南區，當地民眾的利益將得到重視。

宣布支持霍楚的民選官員包括羊頭灣華社的州眾議員沈偉寶(Steven Cymbrowitz)、州參議員裴所德(Roxanne Persaud)、國王郡民主黨俱樂部主席Rodneyse Bichotte Hermelyn、布碌崙副區長路易斯(Chaplain Ingrid P. Lewis- Martin)以及即將上任的布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)等。

「我很榮幸獲得布碌崙領袖的認可，我們對當地和紐約州的發展都有很大膽的看法，體現了布碌崙人的韌性及堅強，一定會從疫情損失中走出來」，霍楚表示，將繼續針對社區進行投資，振興小企業和工人，迎接一個充滿機遇的新時代。

「霍楚已證明自己是個不屈不饒的勇士」，沈偉寶表示，她發揮了領導能力，利用問責、透明化的行事作風通過各種促進經濟發展的規定；並認為她是勞工家庭的倡導者，為更多的普通民眾發聲爭權，將會盡全力幫助競選。

「我覺得是時候幫助聚集州長的力量，擊敗共和黨人的挑戰」，之前已背書霍楚的民主黨俱樂部前主席迪奧(Frank Seddio)表示，她在擔任副州長期間已彰顯了傑出的領導能力，並秉持著憐憫和廉政的態度；裴所德則說，霍楚在面臨公共健康危機下走馬上任，但自執政以來表現出色，是領導紐約州的最佳人選。

市議員麥澤爾(Alan Maisel)也表示，布碌崙南區在疫情中遭受重大損失，他相信霍楚將關注當地的需求，給予振興階段中社區所需的支持；「在她的領導下，紐約州正朝著正確的方向前進，更加安全、強壯和健康。」