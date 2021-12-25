物價漲、防疫情 華人青睞超市自購煮聖誕大餐

因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

因疫情再度反彈，紐約不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節 大餐；紐約華人超市 業者24日表示，由於通貨膨漲與運費調漲等原因，今年的部分食材較去年同期價格調漲20%左右，但火鍋相關產品與海鮮仍受到民眾青睞，諧音為「平安果」的蘋果 成為當天最受顧客歡迎的水果。

聖誕節前，新變種病毒來襲，不少民眾選擇居家過節；居住在森林小丘的陳女士24日一早前往法拉盛的華人超市採購，她說，原本一家人計畫聖誕節期間前往佛州旅遊，但目前檢測困難，且疫情指數飆升，即使家中的大人與孩子都完全接種，也不敢掉以輕心，只能選擇放棄旅行，在家中煮大餐。

居住在長島的趙瑞恩表示，為避免感染，家人選擇購買食材做火鍋，「家裡有老人還有孕婦，都是易感人群」；他說，當天自己戴了兩層口罩，提前看好優惠廣告，在一家超市快速購買所有食材，「感覺東西都貴了些」。

因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

在新鮮草原居住的張女士表示，為避免人潮，她特別選在一早前往華人超市採購食材；兩個孩子都在美國出生長大，聖誕節是每年家中最重要的節日之一，她當日特別購買海鮮與豬肉等食材，希望為孩子烹飪「中西合璧」的美食。

中美超市經理吳建錫表示，疫情影響，今年超市的生意較往年同期略淡，直到上午11時左右，自家超市才逐漸出現人潮；他說，聖誕節期間，火鍋的肥牛與羊肉等食材較去年同期上調了20%左右，其他相關的配料因運費也有所調漲，但仍受到民眾的青睞。

聖誕節期間，火鍋相關產品與海鮮受到民眾青睞。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝平安夜，吳建錫說，蘋果的銷量也隨之增加，有客人當天已預定50箱蘋果送禮，其中來自中國山東省煙台的進口蘋果，價格雖然較去年同期上調20%，但仍受到民眾的熱捧，「平安夜送蘋果『平平安安』」。