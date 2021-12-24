我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

霍楚簽法亞裔細分 紐約華社意見兩極

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍楚簽發亞裔細分法案，社區意見兩極。(記者顏嘉瑩/攝影)
霍楚簽發亞裔細分法案，社區意見兩極。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署飽受爭議的「亞裔細分」人口數據統計法案；亞裔社區及民代對此反應不一，有團體認為該法案有助搜集不同亞裔族群數據，從而幫助政府更公平地分配資源，反對者則認為其他族裔都未有類似的細分法案，政府僅針對亞裔這一少數群體，會造成進一步的分裂。

「亞裔細分法」的主要內容是在統計人口數據時，不再統稱「亞裔」，而是將亞裔細分為華裔、菲律賓裔、韓裔、日裔等族群，目前已在加州、華州、夏威夷州等地通過；紐約州的「亞裔細分法」自2011年被多次提出，曾被前州長葛謨(Andrew Cuomo)以會加重財政負擔和運作複雜為由一票否決，現任州長霍楚為第二位支持並考慮簽署的州長，並終於23日簽署通過該法案。

新法案收到來自州府1300萬的資金分配，將收集人口最多的10個亞裔族群及太平洋島國族群的分類數據，並每年對數據進行公開發表；簽署該法案後，霍楚還發布聲明，強調法案需花18個月左右的時間施行，不會與任何私有化的公司共享數據，並表示華裔是一個整體，不會再從中細分，「細分數據旨在更好地服務多元化的亞太裔社區，而並非孤立或者差別化對待他們」。

法案的發起人之一、州眾議員牛毓琳表示，亞裔屬於最貧困的社區，獲得的救助也很少，這通常是由於語言障礙與文化隔閡導致的，法案能為有需要的亞裔群體提供更多的幫助與資源；國會眾議員孟昭文、華策會首席執行官何永康等也表支持。

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)則稱該法案的簽署為經過十幾年鬥爭後的「一場重要勝利」，表示細分數據能夠更好地使人認識到不同亞裔族群在社會經濟、健康、教育等方面的巨大差異，既可以公平分配資源，製定合理的政策，又幫助打破「模範少數族裔迷思」的偏見。

另一方面，民主黨第65區區領袖于金山則表示強烈反對，認為非洲裔、西語裔等族裔也從來都不是單一族群，但都未有類似的細分法案，亞裔會被進一步地被分裂與孤立。

紐約市居民聯盟負責人臧東慧表示，對霍楚置亞裔社區強烈民意反對不顧、簽署該法感到「震驚和憤怒」，認為這是意圖分裂亞裔社區、將來有針對性打擊亞裔美國人的重要步驟，不細分占紐約總人口更多的白人、非洲裔及西語裔，而專挑最弱小的亞裔，是對亞裔「赤裸裸的歧視」。

亞裔 霍楚 眾議員

上一則

紐約州日增病例近4萬 時報廣場跨年縮水

延伸閱讀

疫情風災夾擊 孟昭文：皇后區需基建撥款

疫情風災夾擊 孟昭文：皇后區需基建撥款
法拉盛繳稅多、資源少 民代促政府公平

法拉盛繳稅多、資源少 民代促政府公平
50社團上書亞當斯 孟昭文致函白思豪

50社團上書亞當斯 孟昭文致函白思豪
牛毓琳積極考慮參選州參議員 盼再寫亞裔女性參政史

牛毓琳積極考慮參選州參議員 盼再寫亞裔女性參政史
獨／牛毓琳：正在積極考慮參選紐約州參議員

獨／牛毓琳：正在積極考慮參選紐約州參議員

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天