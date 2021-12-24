霍楚簽法亞裔細分 紐約華社意見兩極

霍楚簽發亞裔細分法案，社區意見兩極。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)23日簽署飽受爭議的「亞裔 細分」人口數據統計法案；亞裔社區及民代對此反應不一，有團體認為該法案有助搜集不同亞裔族群數據，從而幫助政府更公平地分配資源，反對者則認為其他族裔都未有類似的細分法案，政府僅針對亞裔這一少數群體，會造成進一步的分裂。

「亞裔細分法」的主要內容是在統計人口數據時，不再統稱「亞裔」，而是將亞裔細分為華裔、菲律賓裔、韓裔、日裔等族群，目前已在加州、華州、夏威夷州等地通過；紐約州的「亞裔細分法」自2011年被多次提出，曾被前州長葛謨(Andrew Cuomo)以會加重財政負擔和運作複雜為由一票否決，現任州長霍楚為第二位支持並考慮簽署的州長，並終於23日簽署通過該法案。

新法案收到來自州府1300萬的資金分配，將收集人口最多的10個亞裔族群及太平洋島國族群的分類數據，並每年對數據進行公開發表；簽署該法案後，霍楚還發布聲明，強調法案需花18個月左右的時間施行，不會與任何私有化的公司共享數據，並表示華裔是一個整體，不會再從中細分，「細分數據旨在更好地服務多元化的亞太裔社區，而並非孤立或者差別化對待他們」。

法案的發起人之一、州眾議員 牛毓琳表示，亞裔屬於最貧困的社區，獲得的救助也很少，這通常是由於語言障礙與文化隔閡導致的，法案能為有需要的亞裔群體提供更多的幫助與資源；國會眾議員孟昭文、華策會首席執行官何永康等也表支持。

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)則稱該法案的簽署為經過十幾年鬥爭後的「一場重要勝利」，表示細分數據能夠更好地使人認識到不同亞裔族群在社會經濟、健康、教育等方面的巨大差異，既可以公平分配資源，製定合理的政策，又幫助打破「模範少數族裔迷思」的偏見。

另一方面，民主黨第65區區領袖于金山則表示強烈反對，認為非洲裔、西語裔等族裔也從來都不是單一族群，但都未有類似的細分法案，亞裔會被進一步地被分裂與孤立。

紐約市居民聯盟負責人臧東慧表示，對霍楚置亞裔社區強烈民意反對不顧、簽署該法感到「震驚和憤怒」，認為這是意圖分裂亞裔社區、將來有針對性打擊亞裔美國人的重要步驟，不細分占紐約總人口更多的白人、非洲裔及西語裔，而專挑最弱小的亞裔，是對亞裔「赤裸裸的歧視」。