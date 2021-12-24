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曾偉康、陳庭威 明年1/11角逐中華公所主席

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳庭威(右)被提名為下屆中華公所主席人選。(中華公所提供)
陳庭威(右)被提名為下屆中華公所主席人選。(中華公所提供)

紐約中華公所即將於明年1月11日，舉行新屆主席選舉；近日七大僑團根據中華公所章程，對由紐約台山寧陽會館薦舉的兩位候選人曾偉康、陳庭威進行資格審核，表示兩名候選人均符合資格，將如期舉辦選舉。

候選人之一、現任台山寧陽會館主席曾偉康現年38歲；根據薦舉信，他學識廣博、辦事能幹、盡忠職守，任台山寧陽會館主席期間工作表現優良，同時還擔任18年的輔警，熱心社區事務，有守有為。

事實上，曾偉康為在美國土生土長的第二代移民，同時也是中華長壽殯儀館副總裁，於九一一恐襲事件前加入台山寧陽會館；他在2018年上任會館主席時，以首任第二代移民、最年輕主席等身分宣誓就任，也讓台山寧陽會館這個遵循傳統的百年僑團，注入年輕之血。

另一名主席候選人陳庭威，籍貫廣東台山六村，現年74歲，美國大學畢業，退休財務管理，熱心僑社，曾任紐約協勝公會主席，現任美洲協勝公會外交專員；根據薦舉信，陳庭威辦事認真、勤廉負責。

中華公所主席于金山表示，兩位候選人為一時之選， 均僑社服務多年， 經驗尤為豐富，不論哪一位當選，都是最佳主席人選，將帶領中華公所及僑社安定、經濟繁榮。

依七大僑團的建議，新屆主席選舉定為下月11日下午6時在中山紀念堂舉行；交接典禮則是明年3月1日。

曾偉康被提名為下屆中華公所主席人選。(記者顏嘉瑩/攝影)
曾偉康被提名為下屆中華公所主席人選。(記者顏嘉瑩/攝影)

移民 退休 九一一

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