反對東百老匯91號「遊民避風港」 華社捐款請律師提告

「關注東百老匯委員會」已委託律師事務所，一旦東百老匯91號遊民避風港項目簽署相關合約，就將提告。(記者顏嘉瑩／攝影)

社區反對在曼哈頓東百老匯 91號興建「遊民避風港」(Safe Haven)成立「關注東百老匯委員會」，23日在華埠 宣布，該組織已註冊成為非營利機構，並收到認捐和到帳款項共5萬3000元，目前已委託律師事務所，一旦該遊民避風港項目簽署相關合約，社區將提告。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

旨在促進社區民眾參與公共事務、改善社區生活質量，以及協助解決東百老匯和華埠社區面臨困境；該委員會於本月15日註冊，目前重點為反對在東百老匯91號的遊民避風港。

關注東百老匯委員會委員、註冊會計師陳秀冰表示，5萬3000多元的款項，目前已向Davis & Gilbert律師事務所支付1萬元，做為社區委任律師；她強調，委員會委員均為義務工作，所有捐款將用於未來訴訟案，剩餘款項則將用於為社區維權，並每月出具財政報告，保持財務透明。

對於遊民收容所的最新進度，委員會委員王鏑表示，目前選址的前「金匯大酒店」買賣合約或是遊民避風港項目合約均尚未簽署，「該項目仍有轉圜餘地，社區將持續反對、聯絡民選官員，要求市府改址。」

委員會成員、律師鄭明佑則說，一旦相關單位有簽署合約的動作，委託律師事務所將向市遊民服務局(Department of Homeless Services)、 遊民關懷中心(Care for the Homeless)、東百老匯91號樓宇的買家和賣家等，發送律師信同時提告。

在社區的施壓下，多位民選官員已針對遊民避風港，致信表達意見，國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)也在日前寫信，表示社區對該項目的不透明感到憤怒；除針對該選址向相關方提出多個問題，維樂貴絲還說，華埠社區從過去就屢屢被政府邊緣化並排除在外，她將與社區站在一起。

有意向「關注東百老匯委員會」捐款的民眾，可親至或以寄信方式將現金或支票 款項交給陳秀冰辦公室，地址為華埠東百老匯11號6樓，支票擡頭請寫：Concerned Citizens of East Broadway Association Inc。