反對東百老匯91號「遊民避風港」 華社捐款請律師提告

「關注東百老匯委員會」已委託律師事務所,一旦東百老匯91號遊民避風港項目簽署相關合約,就將提告。(記者顏嘉瑩/攝影)

社區反對在曼哈頓東百老匯 91號興建「遊民避風港」(Safe Haven)成立「關注東百老匯委員會」,23日在華埠 宣布,該組織已註冊成為非營利機構,並收到認捐和到帳款項共5萬3000元,目前已委託律師事務所,一旦該遊民避風港項目簽署相關合約,社區將提告。

(影音來源:記者顏嘉瑩)

旨在促進社區民眾參與公共事務、改善社區生活質量,以及協助解決東百老匯和華埠社區面臨困境;該委員會於本月15日註冊,目前重點為反對在東百老匯91號的遊民避風港。

關注東百老匯委員會委員、註冊會計師陳秀冰表示,5萬3000多元的款項,目前已向Davis & Gilbert律師事務所支付1萬元,做為社區委任律師;她強調,委員會委員均為義務工作,所有捐款將用於未來訴訟案,剩餘款項則將用於為社區維權,並每月出具財政報告,保持財務透明。

對於遊民收容所的最新進度,委員會委員王鏑表示,目前選址的前「金匯大酒店」買賣合約或是遊民避風港項目合約均尚未簽署,「該項目仍有轉圜餘地,社區將持續反對、聯絡民選官員,要求市府改址。」

委員會成員、律師鄭明佑則說,一旦相關單位有簽署合約的動作,委託律師事務所將向市遊民服務局(Department of Homeless Services)、 遊民關懷中心(Care for the Homeless)、東百老匯91號樓宇的買家和賣家等,發送律師信同時提告。

在社區的施壓下,多位民選官員已針對遊民避風港,致信表達意見,國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)也在日前寫信,表示社區對該項目的不透明感到憤怒;除針對該選址向相關方提出多個問題,維樂貴絲還說,華埠社區從過去就屢屢被政府邊緣化並排除在外,她將與社區站在一起。

有意向「關注東百老匯委員會」捐款的民眾,可親至或以寄信方式將現金或支票 款項交給陳秀冰辦公室,地址為華埠東百老匯11號6樓,支票擡頭請寫:Concerned Citizens of East Broadway Association Inc。