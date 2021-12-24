各檢測站大排長龍 孟昭文聯合SOMOS 皇后區加設兩站

皇后區新增設各類新冠檢測站，使得民眾等候時間更短。(記者鄭怡嫣／攝影)

面對疫情升溫、各新冠檢測 站大排長龍的狀況，國會眾議員孟昭文聯合和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)，23日在華人人口密集的皇后區法拉盛 及森林小丘(Forrest Hill)，再設兩處臨時新冠檢測站；法拉盛檢測站被安於室內，免去民眾吹冷風排長隊的苦惱，現場等候時間也更短。

法拉盛臨時檢測站位於法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)；在中心內為民眾作檢測的SOMOS的醫護檢測韓Hana表示，大家都是看了孟昭文的推文而來，下午前來檢測的人陸續增多，檢測站開放至晚上7時，方便附近居民下班後順路來進行檢測，民眾將在兩天或三天後拿到PCR核酸病毒的檢測結果。

紐約市疫情井噴式反彈，皇后區各地的新冠確診率也高於10%，當地不少檢測站，例如森林小丘CityMD檢測站等均被拍到大排長龍的場面，除市府、各醫療機構設立的檢測站外，聯邦政府也於日前在皇后區法拉盛皇后谷操場(Queens Valley Playground)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)及Travers公園處，新增三處新檢測站。