華埠入室盜竊連環爆 被偷財物逾7萬元 市警公布嫌犯影片

五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)

曼哈頓華埠 近來發生多起入室盜竊案，嫌犯作案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物、電子產品、珠寶和現金，受害地點從辦公樓、商店到公寓都有，市警鎖定五名男性嫌犯，22日公布作案細節和照片，盼民眾協助提供線索。

(影音來源：市警提供)

根據市警消息，目前已知的四起入室盜竊案件均集中發生在本月13、14日，第一起在13日凌晨2時，一名嫌犯從窗戶進入位於獲架街(Walker Street)120號的一個商業辦公樓，偷走總價值高達5萬7419元的電子用品；得手約45分鐘後，嫌犯用破壞剪破壞了位於喜士打街(Hester St.)94號雜貨店的大門，進入商店後偷走數張樂透彩票，並拿走了2500元的現金。

另外兩起案件發生在14日，早上8時17分，22歲的男性受害人回到位於喜士打街和巴士打街(Baxter St.)交口的公寓時，發現門鎖已遭人破壞，根據受害人描述，進屋內「其中一間臥室被洗劫一空」，總共價值1萬1500元的珠寶、電子產品、信用卡 和約200元的現金都被人偷走。

同日早上8時40分，另一名26歲男性受害人回到位於喜士打街和茂比利街(Mulberry St.)的公寓，也同樣發現家中總價值824元的電子產品消失，在警方調查現場後，認為嫌犯是從防火梯透過窗戶進入受害人家中，偷走財物。

警方表示，嫌犯估計共有五名，年約20多歲，呼籲民眾看到與照片及影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。