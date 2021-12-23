我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

華埠入室盜竊連環爆 被偷財物逾7萬元 市警公布嫌犯影片

記者顏嘉瑩／紐約報導
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)

曼哈頓華埠近來發生多起入室盜竊案，嫌犯作案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物、電子產品、珠寶和現金，受害地點從辦公樓、商店到公寓都有，市警鎖定五名男性嫌犯，22日公布作案細節和照片，盼民眾協助提供線索。

(影音來源：市警提供)

根據市警消息，目前已知的四起入室盜竊案件均集中發生在本月13、14日，第一起在13日凌晨2時，一名嫌犯從窗戶進入位於獲架街(Walker Street)120號的一個商業辦公樓，偷走總價值高達5萬7419元的電子用品；得手約45分鐘後，嫌犯用破壞剪破壞了位於喜士打街(Hester St.)94號雜貨店的大門，進入商店後偷走數張樂透彩票，並拿走了2500元的現金。

另外兩起案件發生在14日，早上8時17分，22歲的男性受害人回到位於喜士打街和巴士打街(Baxter St.)交口的公寓時，發現門鎖已遭人破壞，根據受害人描述，進屋內「其中一間臥室被洗劫一空」，總共價值1萬1500元的珠寶、電子產品、信用卡和約200元的現金都被人偷走。

同日早上8時40分，另一名26歲男性受害人回到位於喜士打街和茂比利街(Mulberry St.)的公寓，也同樣發現家中總價值824元的電子產品消失，在警方調查現場後，認為嫌犯是從防火梯透過窗戶進入受害人家中，偷走財物。

警方表示，嫌犯估計共有五名，年約20多歲，呼籲民眾看到與照片及影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)

華埠 信用卡 曼哈頓

上一則

紐約客談／口服膠囊即將上市 新冠浩劫見曙光？

下一則

紐約日增病例近3萬 再創紀錄

延伸閱讀

華埠連續發生入室盜竊案 超過7萬元財物被偷

華埠連續發生入室盜竊案 超過7萬元財物被偷
社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷

社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷
洛市豪宅遭入室搶劫 曾是美國最貴待售屋

洛市豪宅遭入室搶劫 曾是美國最貴待售屋
紐約客談／華埠監獄上訴失敗 是否政治操弄

紐約客談／華埠監獄上訴失敗 是否政治操弄
抗議奏效 金山華埠選區一分為二方案撤銷

抗議奏效 金山華埠選區一分為二方案撤銷

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗