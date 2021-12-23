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全州僅15%兒童完全接種疫苗 紐約市公校恐再關閉44所

記者張心／紐約報導
兒科醫生呼籲家長盡快帶領孩子接種新冠疫苗，預防Omicron變種病毒的快速傳播。（取自市長推特）
兒科醫生呼籲家長盡快帶領孩子接種新冠疫苗，預防Omicron變種病毒的快速傳播。（取自市長推特）

根據市教育局最新數據，全市已有十所公校關閉，目前還有44所公校在接受調查，很可能也會立刻關門；截止22日，紐約州僅15%的5至11歲兒童完全接種疫苗，醫生提醒新冠病毒仍對兒童存在致死風險，且染病兒童會成為重要傳染源。

隨著史泰登島I.S.072 Rocco Laurie、布碌崙(布魯克林)P.S. 250 George H. Lindsay和布朗士Eagle Academy for Young Men三所學校的關閉，全市自Omicron變種病毒爆發後已有十間公校關門；截止21日晚間，紐約市至少有374間教室完全關閉，3205間教室部分關閉；此次閉校從21日起持續至31日，明年1月3日將允許學生返校，期間轉為網課教學。

自本學期開學以來，截至目前已有2萬1175名師生感染新冠病毒，而隨著新一波傳染的侵襲，市教育局「戰情室」(Situation Room)已不堪重負，不少公校校長在21日晚間通知家長，將不得不自行決定是否轉戰線上授課保護師生安全。

「過去十天裡新冠病毒的再度爆發，反映出學校的病毒檢測系統和「戰情室」的運轉能力，都已無法滿足實際的需求。」教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，無論市長和教育總監如何變化，學生和家長當下最需要的是，市府趕緊拿出方案來應對校內大規模傳染。

教師聯合工會呼籲市府即刻提供更多的病毒檢測點，增加測試和追蹤工作人員，並為學校制定明確的網課教育標準。

兒科醫生也呼籲家長盡快帶領孩子接種新冠疫苗，尤其是在Omicron變種病毒快速傳播下，青少年醫學研究員Nicole Cifra表示，雖然兒童不像成人那樣受到新冠病毒的劇烈影響，但也不是完全沒有影響，「過去一周全國就有38名兒童死於新冠；即使他們不會得重症，仍然會成為傳播源將病毒帶給祖父母等更脆弱的群體。」

截至目前，紐約州僅15%的5至11歲兒童完全接種了疫苗，25%的該年齡段兒童接種了至少一劑。

教育局 公校 疫苗

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