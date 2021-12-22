大量教職員染疫請假缺人手 市公立學校延誤檢測追蹤

市公立學校病例檢測和追蹤延誤，教師抗議。（美聯社）

新一波疫情 沈重打擊已不堪重負的紐約市公立學校，許多學校的教職員工因染疫無法到崗，影響了教學計畫，追蹤感染紀錄和確定哪些學生屬密切接觸而需隔離的教育局 應急辦公室，因為積壓嚴重而應接不暇，不少校長不得不自行決定讓哪些學生回家。

在布朗士區的Crotona國際高中，35名員工20日缺席了15人，部分教職員舉行示威，要求市府下令關閉學校，教師工會的分會負責人說，如今人人戴口罩，教職員的擔憂日深，似乎重演了2020年3月疫情爆發的一幕。

公立和特許學校的師生感染上周超過4600人，而一周和兩周前分別為2700人與2000人。

學校24日開始放冬假，包括市公共維權人威廉姆斯(Jumaane Williams)在內的民選官員和部分學區，都呼籲市長白思豪 (Bill de Blasio)提前放假。但白思豪不為所動，認為學校檢測的陽性率仍低，堅信能處理好未來數日的疫情，全市1600所公立學校也只有四所關閉。

但許多校長抱怨說，他們幾乎聯繫不上教育局的應急辦公室，致使無法報告感染人數，打電話總是占線，發電郵總是不回，他們只好自行決定該讓哪些學生回家隔離。校長工會表示，這是讓校長承擔了不公平的責任，「校長們在追蹤感染者和其他事物上花費了大量時間，耽誤了本職工作。」

教育局發言人說，為保證學生的安全，應急辦公室每天從早6時工作到午夜，校長可每周七天每天24小時報告。教育局上周表示，應急辦公室的工作人員已從275人增加到500人。

教師認為，如果新增感染者不能及時報告，可能導致在校感染的學生渾然不知危險，次日仍繼續來校上課。布碌崙千禧高中的一位教師說，他的學校上周報告了13名新感染者，但密切接觸的學生仍然來校，直至下午才被告知自己曾接觸過感染者。

部分學校由於大量教職員請病假而致使人手短缺，增加了應對疫情的難度。