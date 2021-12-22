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大量教職員染疫請假缺人手 市公立學校延誤檢測追蹤

編譯孫梁／綜合21日電
市公立學校病例檢測和追蹤延誤，教師抗議。（美聯社）
市公立學校病例檢測和追蹤延誤，教師抗議。（美聯社）

新一波疫情沈重打擊已不堪重負的紐約市公立學校，許多學校的教職員工因染疫無法到崗，影響了教學計畫，追蹤感染紀錄和確定哪些學生屬密切接觸而需隔離的教育局應急辦公室，因為積壓嚴重而應接不暇，不少校長不得不自行決定讓哪些學生回家。

在布朗士區的Crotona國際高中，35名員工20日缺席了15人，部分教職員舉行示威，要求市府下令關閉學校，教師工會的分會負責人說，如今人人戴口罩，教職員的擔憂日深，似乎重演了2020年3月疫情爆發的一幕。

公立和特許學校的師生感染上周超過4600人，而一周和兩周前分別為2700人與2000人。

學校24日開始放冬假，包括市公共維權人威廉姆斯(Jumaane Williams)在內的民選官員和部分學區，都呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)提前放假。但白思豪不為所動，認為學校檢測的陽性率仍低，堅信能處理好未來數日的疫情，全市1600所公立學校也只有四所關閉。

但許多校長抱怨說，他們幾乎聯繫不上教育局的應急辦公室，致使無法報告感染人數，打電話總是占線，發電郵總是不回，他們只好自行決定該讓哪些學生回家隔離。校長工會表示，這是讓校長承擔了不公平的責任，「校長們在追蹤感染者和其他事物上花費了大量時間，耽誤了本職工作。」

教育局發言人說，為保證學生的安全，應急辦公室每天從早6時工作到午夜，校長可每周七天每天24小時報告。教育局上周表示，應急辦公室的工作人員已從275人增加到500人。

教師認為，如果新增感染者不能及時報告，可能導致在校感染的學生渾然不知危險，次日仍繼續來校上課。布碌崙千禧高中的一位教師說，他的學校上周報告了13名新感染者，但密切接觸的學生仍然來校，直至下午才被告知自己曾接觸過感染者。

部分學校由於大量教職員請病假而致使人手短缺，增加了應對疫情的難度。

教育局 疫情 白思豪

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